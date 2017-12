SI ar putea avea o bombă nucleară într-un an

Gruparea Stat Islamic susţine că ar putea achiziţiona o bombă nucleară în decurs de un an şi afirmă că un atentat împotriva SUA ar ridiculiza atacurile din trecut, potrivit unui articol din revista sa de propagandă ”Dabiq”, care ar fi fost scris de ostaticul britanic John Cantlie. Articolul precizează că ”SI a devenit, în mai puţin de 12 luni, cea mai explozivă mişcare islamistă pe care lumea modernă a văzut-o vreodată”, relatează Mediafax, citând presa britanică. Textul este atribuit fotoreporterului britanic John Cantlie, ţinut ostatic de SI de peste doi ani şi folosit de propaganda organizaţiei teroriste. Articolul cu titlul ”Furtuna perfectă” descrie grupări militante islamiste precum Boko Haram, care au jurat credinţă organizaţiei SI, unindu-se în Orientul Mijlociu, Africa şi Asia pentru a crea o singură mişcare globală. ”Daţi-mi voie să pun pe masă o operaţiune ipotetică. Statul Islamic are miliarde de dolari în bancă, astfel că le cere prietenilor săi puternici din Pakistan să achiziţioneze un dispozitiv nuclear, prin intermediul traficanţilor de arme care au legături cu oficiali corupţi din regiune”, se arată în articol. Autorul textului recunoaşte că un astfel de scenariu este exagerat, dar avertizează: ”Este suma tuturor temerilor agenţiilor occidentale de informaţii şi este infinit mai posibil astăzi decât era în urmă cu numai un an. Şi dacă nu o bombă nucleară, ce ziceţi despre câteva mii de tone de explozibil pe bază de nitrat de amoniu? Sunt destul de uşor de făcut“.

Experţii apreciază că gruparea Stat Islamic nu are, în prezent, capacitatea de a achiziţiona o bombă nucleară, dar dispune, într-adevăr, de fonduri impresionante, după ce a cucerit mai multe câmpuri petrolifere în Siria şi Irak. De asemenea, SI vinde artefacte sustrase din siturile arheologice ocupate şi impune taxe civililor captivi în zonele în care s-a extins. Fondurile grupării teroriste sunt estimate la aproximativ două miliarde de dolari.