“Şi băieţii plîng”, un nou single “Holograf”

Trupa “Holograf” este una dintre cele mai longevive şi apreciate formaţii de rock autohtone, în cei aprox. 30 de ani de carieră putîndu-se mîndri cu 15 albume lansate şi milioane de fani. Recent, “Holograf” a revenit, după trei ani, cu un nou material discografic, “Taina”, care a fost promovat printr-un turneu naţional de proporţii, eveniment ce va continua şi în primăvara acestui an.

După ce primul extras pe single de pe albumul “Taina”, intitulat “Eşti aşa frumoasă”, a devenit un superhit în doar cîteva săptămîni, Dan Bittman&co. vor lansa, în această săptămînă, al doilea extras, piesa “Şi băieţii plîng”. Piesa va beneficia de un videoclip, care va putea fi vizionat, în cîteva zile, pe posturile TV de specialitate. “Am muncit foarte mult la acest material discografic, aprox. un an am stat numai în studio pentru a finaliza albumul. Cred că fiecare piesă merită promovată, tocmai de aceea nu scoatem în fiecare an cîte un album”, a declarat Dan Bittman, solistul trupei “Holograf”.