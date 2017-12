SI face bombe cu piese produse în 20 de ţări, inclusiv România

Se pare că toată lumea știe totul despre rețeaua teroristă Stat Islamic, mai puțin cum să o... cumințească definitiv, pentru ca refugiații să plece liniștiți la casele lor, iar europenii să își reia dezbaterile plictisite privind excluderea sau păstrarea Greciei în zona euro ori intrarea României și Bulgariei în Schengen, ce-o mai urma să însemne și ăsta într-un asemenea viitor! Acum, ultima ”descoperire” făcută de cei care știu totul despre tot este că firme din 20 de țări, între care și România, au furnizat componente utilizate de SI în fabricarea bombelor cu care terorizează lumea. Un semnal de alarmă asupra modului în care statele respective verifică destinația finală a exporturilor lor de armament sau, de ce nu, o dovadă în plus că banii nu au miros... terorist.

Un studiu realizat de Institutul pentru studierea armamentului utilizat pe timp de conflict (CAR), la cererea UE, dat publicității joi, arată că firme din 20 de ţări, printre care se află şi România, sunt implicate în furnizarea de componente folosite de reţeaua teroristă Stat Islamic în fabricarea de bombe. În consecință, autorii studiului sugerează necesitatea ca guvernele şi firmele să monitorizeze fluxul echipamentelor produse. Concret, studiul precizează că 51 de firme din state precum România, Austria, Turcia, Brazilia, Rusia sau SUA au produs, au vândut sau au livrat peste 700 de componente utilizate de SI în fabricarea de dispozitive explozibile improvizate. Aceste dispozitive sunt produse în momentul de faţă la o scară cvasi-industrială de reţeaua teroristă, care utilizează echipamente foarte uşor de procurat, precum fertilizatori chimici şi telefoane mobile, potrivit studiului realizat de CAR pe o perioadă de 20 de luni. În total, s-a descoperit că 13 firme din Turcia sunt implicate în furnizarea de astfel de echipamente, aceasta fiind ţara cu cele mai multe companii implicate, la nivel global, dintre statele luate în considerare în studiul respectiv. Locul următor este ocupat de India, de unde şapte firme ar fi furnizat astfel de componente organizaţiei teroriste. ”Aceste descoperiri confirmă îngrijorările la nivel mondial că forţele SI din Irak şi Siria se autosusţin, achiziţionând arme şi bunuri strategice, precum componente pentru fabricarea dispozitivelor explozibile improvizate, cu uşurinţă”, a subliniat James Bevan, directorul executiv al CAR.

Vânzarea acestor componente ieftine şi mult mai uşor de procurat, dintre care unele nici nu fac obiectul licenţelor de export emise de guvern, este mult mai puţin monitorizată şi reglementată decât cumpărarea de arme. Studiul arată că militanţii SI pot achiziţiona astfel de componente în mai puţin de o lună, ceea ce demonstrează o lipsă de monitorizare a fluxului echipamentelor din partea firmelor producătoare sau livratoare. ”Companiile au sisteme de contabilitate practice pentru a descoperi unde au plecat bunurile lor şi ar putea acţiona drept combatanţi în această luptă”, a avertizat Bevan, adăugând că Guvernul turc a refuzat să colaboreze cu institutul, astfel că nu s-a putut determina gradul de eficienţă a reglementărilor impuse de Ankara în vederea monitorizării cursului de întrebuinţare a acestor componente.

SI deţine arii vaste din Siria şi Irak. Cercetătorii au avut acces la componentele utilizate de SI în producerea de bombe prin intermediul miliţiei kurde siriene YPG, poliţiei federale irakiene şi forţelor guvernului regional din Kurdistan. Componentele au fost recuperate în timpul unor confruntări intense în oraşele irakiene al Rabia, Kirkuk, Mosul şi Tikrit şi în oraşul sirian Kobani. Institutul a precizat că a încercat să contacteze companiile aflate la originea componentelor, dar acestea nu au răspuns solicitărilor sau au declarat că nu sunt responsabile de ceea ce s-a întâmplat cu respectivele echipamente după ce nu au mai fost în custodia lor. Cele mai multe detonatoare folosite de organizaţia teroristă au provenit de la şapte companii din India, fiind transportate legal şi furnizate unor entităţi din Liban şi Turcia.

UPDATE:

Din raportul întocmit de CAR reiese că o singură firmă din România este inclusă pe lista celor care exportă componente pentru fabricarea bombelor SI. Este vorba despre Alba Aluminiu din Zlatna, județul Alba. ”Pasta de aluminiu produsă de Alba Aluminiu și care, potrivit raportului finanțat de UE, a fost utilizată la producția de bombe de către Statul Islamic (SI) are un preț de 3 euro/kilogram și este utilizată inclusiv la vopsit ușile sobelor”, a declarat, pentru Mediafax, proprietarul companiei, Ion Dragnea. ”Alba Aluminiu produce pigmenți de aluminiu pentru lacuri și vopsele și pastă de aluminiu pentru beton celular autoclavizat. Aceste produse sunt livrate peste tot în lume, începând cu SUA, America de Sud, Asia, Otrientul Mijlociu, toată Europa. Cea mai mare piață a noastră este Marea Britanie. În toate țările în care livrăm avem distribuitori care cumpără de la noi și revând pe piața locală, către clienții lor. În mare parte, clienții distribuitorilor noștri nu ne sunt cunoscuți”, a mai precizat Ion Dragnea.

Potrivit raportului CAR, aluminiul amestecat cu îngrășământ este unul dintre cei mai întâlniți explozibili artizanali utilizați de SI în Irak și Siria. În timpul unor conflicte din orașul irakian Tikrit (2 martie -17 aprilie), armata irakiană a capturat un depozit în care forțele SI au amestecat pastă de aluminiu cu nitrat de amoniu pentru a produce explozibili.

”Distribuitorul nostru din Turcia, compania Marikem, în care avem toată încrederea, a cumpărat și cumpără multe transporturi de la noi. Și luna aceasta am trimis și trimitem în continuare. Printr-o înlănțuire de evenimente care nu ne sunt cunoscute și cred că nici distribuitorului nostru din Turcia, la SI au ajuns 3-4 bidoane de la noi, vreo 3-4 de la Aldoro din Brazilia, un concurent al nostru, și de la firma aceea din China (Sunrise Aluminium Pigments), care este iarăși concurent de-al nostru”, a spus Dragnea, care a precizat că pasta este utilizată inclusiv pentru vopsit ușile sobelor. Produsul în cauză nu are un regim special de control, precum explozibilii sau substanțele utilizate la fabricarea acestora. Pasta de aluminiu se încadrează ca grad de pericol în categoria solvenților. ”Noi suntem în strânsă colaborare cu ANCEX (agenția de control al exporturilor). Știm ce să cumpărăm și să vindem. Produsul este în categoria white-spirit (solvenți). White-spirit este un fel de benzină, iar benzina este întotdeauna utilă în momentul în care vrei să faci ceva să ardă, să explodeze. Ori că folosești pastă de aluminiu, ori benzină, poți să faci același lucru”, a afirmat proprietarul Alba Aluminiu. Compania din județul Alba a pus toate documentele cerute la dispoziția CAR. ”Noi am pus la dispoziția celor care au făcut raportul toate documentele, în timp ce unele firme din Turcia, altele decât distribuitorul nostru, au refuzat. Am primit și o scrisoare de mulțumire din partea CAR pentru modul în care am colaborat”, a mai declarat Dragnea.

Fabrica din Zlatna a fost înființată în 1976, pentru a produce pulberi de aluminiu destinate industriei de construcții ușoare din România. În 1999, vechea companie de stat a fost privatizată, noua companie luând numele de Alba Aluminiu. În 2001, compania a început producția de pigmenți de aluminiu. Ulterior, Alba Aluminiu a dezvoltat o divizie pastă pigment, care a devenit acum o parte principală a afacerii.

Citește și:

Australia va crește cheltuielile militare în următorul deceniu

Bombele folosite de Statul Islamic au componente furnizate din România

SI avansează în Libia şi decapitează 12 militari

Liderul suprem iranian vrea un parlament puternic în fața SUA

Autorul atacului de la Ankara este originar din Turcia

Alegeri parlamentare în Siria, pe 13 aprilie

Suedeză eliberată din mâinile SI

Bashar al-Assad este de acord cu armistițiul stabilit de SUA și Rusia