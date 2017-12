Şi feţii pot primi transfuzii de sânge

Centrul de Transfuzie Sanguină Bucureşti asigură, din acest an, sânge şi pentru făt, după ce în 2013 a fost făcută, la Spitalul ”Cantacuzino”, prima transfuzie intrauterină unui făt cu anemie severă, atunci fiind aduse din Franţa pungi speciale, a declarat ieri directorul instituţiei, Doina Goşa. ”În 2013, am avut la Spitalul ”Cantacuzino” primul de caz de transfuzie intrauterină. Era un făt cu anemie severă, pentru care se impunea această transfuzie şi, pentru că în România nu aveam, la vremea aceea, pungi speciale pentru filtrarea sângelui, am adus din Franţa. Din acest an, însă, astfel de transfuzii se pot face şi în România, după ce Ministerul Sănătăţii a achiziţionat pungile speciale pediatrice necesare stocării sângelui pentru aceste cazuri”, a spus directorul Centrului de Transfuzie Sanguină Bucureşti. Şi la Centrul Regional de Transfuzii Sanguine (CRTS) sunt pungi pediatrice, însă, potrivit directorului CRTS, dr. Alina Dobrotă, nu au existat cereri din partea medicilor. ”În cazul în care vom avea cereri, noi vom răspunde solicitărilor, apelând şi la colegii din Bucureşti. Am putea să ne punem la punct imediat, dar nu am avut cereri”, a declarat, pentru ”Telegraf”, directorul CRTS Constanţa. În cazul transfuziei în faza intrauterină, este nevoie de un filtru special, care să filtreze sângele.

14 IUNIE - ZIUA MONDIALĂ A DONATORULUI DE SÂNGE În acest an, Ziua Mondială a Donatorului de Sânge, celebrată în 14 iunie, se desfăşoară sub sloganul ”Donează sânge pentru cele care dăruiesc viaţa” şi îşi propune să tragă un semnal de alarmă în cazul ratei mortalităţii materne şi al nevoii de produse sanguine sigure pentru mame şi nou-născuţi. În 2013, numai în maternităţile din Bucureşti au fost utilizate peste 1.200 de pungi cu produse sanguine pentru salvarea femeilor care au avut complicaţii în timpul sarcinii sau la naştere.