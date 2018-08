Și iar explodează ROBOR-ul, că piața-i „liberă“

BNR a atras, la începutul săptămânii, un volum ridicat de depozite din piața bancară, respectiv 11,040 miliarde lei, pentru o perioadă de șapte zile, pentru care plătește dobânda de referință (2,5%). Mișcarea de retragere din piață a lichidității ține, evident, ROBOR-ul la un nivel ridicat, după ce, în ultima perioadă, pe fondul unui surplus de bani, indicatorul scăzuse ușor, remarcă bancherul.ro. Volumul depozitelor atrase luni este cel mai ridicat din ultimele patru luni, după un vârg de 18 miliarde lei în aprilie, când BNR a reluat, după o pauză de șapte ani, licitațiile de atragere a depozitelor - „BNR a decis în aprilie să dreneze excesul de lichiditate, după ce a constatat că surplusul de bani din conturile băncilor le determină să mențină dobânzile din piața monetară, precum și pe cele pentru depozite, la niveluri mai mici decât ar fi normal; asta în condițiile în care banca centrală majorase deja de două ori dobânda-cheie, de la începutul anului, de la 1,75 la 2,25%“. În consecință, ROBOR la trei luni urcat de la 2,07% pe an în aprilie la 2,47% la începutul lui mai. În iunie, indicatorul a rămas stabil, la 2,9% pe an, dar în ultima săptămâna a urcat brusc, iar miercuri a ajuns la 3,37% pe an. Potrivit analiștilor, BNR ar prefera ca ROBOR-ul să fie mai mare decât dobânda de politică monetară, ca semnal al nivelului real al dobânzilor. Dobânda-cheie nu poate fi majorată prea des și nici prea brusc, din cauza fluctuațiilor inflației, indicator așteptat să scadă la 3,5% în a doua jumătate a anului, de la vârful curent de 5,4%.