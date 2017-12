Şi în 2013, dările rămân la fel!

Majoritatea autorităţilor locale din judeţul Constanţa a anunţat că nu va mări taxele şi impozitele locale. Primarii au spus că oamenii nu au bani să-şi plătească datoriile către consiliile locale. Dacă le-ar mări valoarea, atunci locuitorilor din mediul rural dar şi celor din mediul urban le-ar fi şi mai greu să le plătească şi, probabil, primăriile ar rămâne cu restanţe şi mai mari decât anul trecut. Primarul comunei Grădina, Gabriela Iacobici, spune că încă nu a discutat cu aleşii locali despre acest subiect. „Încă nu am organizat şedinţă de Consiliu Local (CL) pentru a stabili valoarea taxelor şi impozitelor locale. În ianuarie vom introduce aceste subiect pe ordinea de zi, şi anume stabilirea valorii impozitelor pentru 2013. Intenţia mea este ca, şi în 2013, taxele să aibă aceleaşi valori ca şi anul acesta”, a declarat Iacobici. Ea a adăugat că un motiv în plus pentru care vrea să menţină taxele şi impozitele este acela că anul 2012 a fost mai slab din punct de vedere al colectării impozitelor de la populaţie. „Dacă, în 2011, aveam 90% colectă de la populaţie, anul acesta am ajuns la 84% pentru că în vară a fost secetă şi oamenii n-au mai avut cu ce să-şi plătească datoriile către bugetul local”, a explicat edilul.