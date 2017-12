Și ipocrizia se convertește în lei?

PE ULTIMA SUTĂ DE METRI Ai credit în franci? Stai liniștit! Traseul legii conversiei creditelor în valute exotice e deja stabilit, spune avocatul Gheorghe Piperea. În ciuda tuturor luărilor publice de poziție, e evident că, la începutul săptămânii viitoare, legea se va vota în plen. Rămâne doar să fie promulgată de președinte. „Desigur că banksterii vor continua să protesteze, aruncând în piață, din nou, povestea cu riscul sistemic sever, falimentul a două bănci (sau șase!) și alte prostii propagandistice. Zarurile sunt aruncate, însă, și, mai devreme sau mai târziu, furtul, înșelătoria și abuzul de putere economice se pedepsesc“, punctează Piperea. Ce vei observa diferit e că, dacă la darea în plată s-a făcut un iureș de zile mari, fiind implicați toți executivii de top din bankingul românesc (și nu numai), Isărescu & Co., firmele de construcții și chiar asociațiile oengistice de salvare a copiilor, la conversie lucrurile sunt ceva mai relaxate. De ce? Simplu - sunt și bancheri care au credite în franci elvețieni... He he! Cu o zi în urmă, în Comisia de buget-finanțe a Camerei Deputaților, niște unii de la un patronat bancar spuneau că, vezi Doamne, e falsă afirmația că împrumuturile în franci elvețieni au fost produse înșelătoare, din moment ce zeci, dacă nu chiar sute de angajați ai băncilor au astfel de credite.

OARE DE CE? Ba mai mult, șeful Direcției de Stabilitate din BNR, Eugen Rădulescu, a spus chiar marți, în comisia juridică, că există peste 300 de credite în franci, în valoare de cel puțin 400.000 CHF fiecare, cele mai multe fiind accesate de salariați și directori din bănci, notează Piperea - „Asta e noua găselniță a BNR, un prag față de care să fie inaplicabilă legea conversiei la curs istoric“. Și, să vezi chestie - pare-se că un vicepreședinte de bancă fină și nobilă din top 5 are un credit de 500.000 CHF, cu scadență în 2032. „Personajul de față, fost secretar de stat în Ministerul Finanțelor, are un salariu mirobolant, pe care nu ți-l spun, că-ți stric săptămâna, deci nu se pune problema restanțelor. Dar n-ar fi rea nici pentru el o înghețare a cursului, nu-i așa?“, conchide avocatul. La darea în plată, aceleași specimene amenințau statul român cu procese în străinătate. Acum, se roagă să treacă legea. Ce lume minunată!