Şi la SCJU Constanţa se fac operaţii ca-n centrele din Capitală!

Medicina performantă este la mare căutare în întreaga lume. Ea poate fi practicată, însă, doar acolo unde există aparatura necesară, acolo unde profesează specialişti extrem de bine pregătiţi, puşi la curent cu toate noutăţile din lumea medicală. Din păcate, în România sunt puţine unităţile medicale unde putem spune, fără nicio reţinere, că se practică medicină performantă. Nu pentru că nu am avea specialişti, ci pentru că nu au cu ce să-şi exercite meseria, nu au aparatele necesare, materialele sanitare şi nici tratamentele de ultimă generaţie. Constanţa, unul dintre cele mai mari oraşe ale ţării, nu se poate lăuda că are un spital de urgenţă care să asigure, în prezent, absolut toate intervenţiile medicale complexe. Şi acum, în 2014, din cauza bugetului total insuficient din Sănătate, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) „Sf. Apostol Andrei” Constanţa se numără printre unităţile sanitare care au în alcătuire secţii vechi, fără dotări, cu condiţii de cazare improprii. Unitatea sanitară a început să se dezvolte imediat ce a fost preluată de către Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) din punct de vedere administrativ. Secţii întregi au fost renovate în totalitate, dar şi dotate cu aparatură de ultimă generaţie, astfel că, pentru unele specialităţi, constănţenii nu mai sunt nevoiţi să plece la Bucureşti pentru diferite tratamente sau intervenţii chirurgicale. Iar modernizarea SCJU continuă, cu bani de la CJC, dar şi de la Ministerul Sănătăţii. Directorul medical al SCJU, dr. Mihnea Avram, a declarat, ieri, că cea de-a doua secţie de chirurgie a SCJU a început să funcţioneze, iar intervenţiile care se desfăşoară aici sunt mult mai complexe. „Am început să operăm diferite tipuri de cancer, am aplicat inclusiv metoda laparoscopică avansată. De exemplu, zilele trecute, în premieră la SCJU am reuşit o intervenţie modernă, o eventraţie laparoscopică cu un nou tip de plasă. Săptămâna viitoare, în secţie va fi montat un aparat de electrosigilare vasculară care foloseşte şi argon, cu care se vor putea face operaţii complexe. Mai exact, vom putea face absolut tot ce se face în mari centre din Bucureşti - de exemplu rezecţii de ficat, operaţii laparoscopice mult mai dificile - având această posibilitate de electrosigilare”, a explicat directorul medical.

O NOUĂ SECŢIE DE CARDIOLOGIE Tot dr. Mihnea a anunţat că pe 10 martie se va inaugura noua secţie de cardiologie, cu 16 paturi de terapie intensivă, complet monitorizate. „Înainte erau doar şase asemenea paturi, cu dotări precare. Acum, absolut toată secţia va fi dotată modern, totul este absolut nou. Investiţiile au fost de aproape 5 milioane lei”, a declarat directorul medical. Totodată, este în curs de finalizare blocul operator al chirurgiei generale, cu cinci săli ultramoderne. „Aşteptăm să se termine construcţia, dotările sunt în curs de achiziţionare de către cei care au câştigat licitaţia. Va fi un bloc operator complet nou, cu toate filtrele şi sistemele de climatizare necesare pentru un bloc operator modern. Credem că va fi terminat în luna mai”, a spus dr. Mihnea Avram. Blocul operator va avea şi un sector postoperator, fapt care va duce la degrevarea Secţiei de Terapie Intensivă a SCJU. După ce se va încheia lucrarea la noul bloc operator, se va trece la renovarea celeilalte clinici de chirurgie.

AVEM NEVOIE DE O GASTROENTEROLOGIE PUTERNICĂ Şi investiţiile nu se opresc aici. Directorul Mihnea speră ca, până în septembrie, SCJU să aibă un compartiment de gastroenterologie ultramodern, în contextul numărului tot mai mare de îmbolnăviri digestive. „Vor fi cumpărate cinci turnuri noi de endoscopie digestivă, superioară şi inferioară, atât pentru adulţi, cât şi pentru copii. Vom încerca să facem şi la Constanţa endoscopie intervenţională”, a spus el. Endoscopia era până acum un procedeu doar diagnostic, dar de ceva timp are şi o parte terapeutică, a explicat directorul. „Vrem să trecem la endoscopia biliară, pentru rezolvarea unor probleme de calculi biliari prin această metodă. Aparatele vor fi achiziţionate în maximum două-trei luni. Avem specialişti care deja au lucrat pe asemenea aparate”, a declarat dr. Mihnea Avram. Astfel, pacienţii nu vor mai fi nevoiţi să plece la Bucureşti. Gastroenterologia este una dintre cele mai importante secţii ale unui spital, se ocupă de toate bolile digestive, cancere, toate se diagnostichează la gastroenterologie. Unele pot fi rezolvate în acest compartiment, iar altele sunt trimise la chirurgie.