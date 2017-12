Și litigiile bancare sub 1.000 lei se rezolvă amiabil!

Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar (CSALB) a modificat mai multe proceduri de rezolvare a problemelor dintre clienți și bănci. Cea mai importantă este eliminarea plafonului de 1.000 lei, sumă sub care un litigiu de gen nu putea fi soluționat de CSALB - „Acum, indiferent cât este prejudiciul reclamat, oricine are dreptul la rezolvarea amiabilă a litigiului. În privința procedurii care se finalizează cu propunerea unei soluții, am introdus etapa de filtru, în care se completează dosarul, părțile acceptă, iar conciliatorul este confirmat de ambele tabere. E momentul în care începe efectiv procedura. Până acum, conciliatorul se pronunța numai pe cererea consumatorului, fără a avea informații de la comerciant. În continuare, oricare dintre părți se poate retrage din procedură în orice moment sau poate alege dacă acceptă sau nu soluția propusă“. De menționat că implicarea în procedura CSALB nu exclude posibilitatea de a cere despăgubiri prin procedura judiciară clasică. Potrivit datelor Centrului, în prezent, 144 de consumatori au depus cereri de soluționare amiabilă a litigiului cu un comerciant. În 27 de cazuri, cu cereri conforme și complete, s-au trimis dosare către conciliatori; dintre ele, 18 sunt soluționate, iar alte nouă sunt în lucru. Alte 36 de cereri se află în faza de filtru.