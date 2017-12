Şi mai mulţi câini morţi, în Năvodari

Situaţia îngrijorătoare a otravei împrăştiată prin oraşul Năvodari şi a câinilor care mor pe capete nu pare să aibă o soluţie. În urmă cu o lună, pe aleile dintre blocuri şi în parcuri a fost răspândită o substanţă toxică cu regim special (furadan), cu scopul de a ucide câinii comunitari. Potrivit medicului veterinar Paul Toader, mai mulţi câini au murit intoxicaţi cu furadan, o substanţă de culoare roz, fatală atât pentru animale cât şi pentru oameni. Poliţia oraşului Năvodari, în urma mai multor reclamaţii referitoare la prezenţa otrăvii în spaţiile publice, efectuează cercetări pentru a stabili cine este vinovat pentru moartea animalelor. Înfiorătoarea acţiune de radiere a câinilor de pe raza oraşului Năvodari este în plină desfăşurare, furadanul făcându-şi din nou prezenţa în alte locuri publice. “În weekend-ul acesta s-a pus iar otravă. Pe lângă câinii comunitari au murit şi câini proprietate personală. Un câine rasa bichon doar a mirosit furadanul şi a murit fără ca stăpânii să aibă timp să-l salveze. Alţi doi bichoni sunt în perfuzii la Clinica veterinară Univet Constanţa. Sper din suflet să se adopte o altă metodă de rezolvare a problemei câinilor comunitari”, a declarat o locatară a oraşului Năvodari, Simona Slabu. Pe de altă parte, directorul executiv al Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Constanţa, dr. Romeu Lazăr, a declarat că nu a primit nicio sesizare în acest sens. „Ultima sesizare am primit-o în vara acestui an. De atunci nimeni nu ne-a mai spus nimic”, a mai spus directorul. Şi chiar dacă ar fi făcute sesizări, DSVSA prea multe nu are de făcut. „Noi putem lua probe, putem efectua examene toxicologice”, a completat directorul DSVSA Constanţa.