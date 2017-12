Şi olandezii au contestat raportul de control de la Transporturi

RAPORT CONTESTAT Olandezii de la Van Oord Dredging and Marine Contractors BV au demarat demersurile legale pentru a ataca raportul Corpului de Control al Ministerului Transporturilor (MT) pe tema digului de larg, contestaţia fiind deja depusă la MT. Demersul olandezilor este o acţiune distinctă de cea a reprezentanţilor conducerii APM Constanţa, care în urmă cu o săptămână au contestat şi ei raportul MT. „Acest raport nu ne este adresat direct, însă în el există o serie de precizări care ne privesc şi pe noi. În contestaţia depusă am comentat punct cu punct, cu prevederile legale aferente, concluziile raportului. Nu dorim ca din acest raport să se înţeleagă faptul că noi am încheiat un contract neavantajos sau într-un mod ilegal cu APM Constanţa. Concluziile raportului pot aduce un prejudiciu de imagine companiei Van Oord, lucru pe care nu îl dorim”, a declarat managerul de contracte al Van Oord Dredging and Marine Contractors, Marius Stamat. Potrivit raportului MT, „prin modificarea unor clauze din acordul contractual în favoarea Van Oord, acesta beneficiază de mărirea valorii contractului fără a fi respectate prevederile legale”. „Clauza la care se face referire este copierea identică a unui text din art. 97 al HG 925/2006, care prevede posibilitatea ajustării preţului pentru motive exhaustiv recunoscute de lege. Acea clauză în niciun caz nu ar fi fost defavorabilă autorităţii contractante. Indiferent că este sau nu în contract respectiva clauză, prevederile HG 925/2006 sunt în vigoare şi se aplică şi acestui contract”, a explicat Stamat. Acelaşi raport al Corpului de Control al MT mai susţine: „conducerea executivă a CN APM SA Constanţa a aprobat plata avansului prevăzut de acordul contractual în sumă de 52,4 milioane de lei, aproximativ 12,4 milioane de euro, către Van Oord, fără respectarea legii şi a condiţiilor contractuale”. Cei de la Van Oord spun că, în conformitate cu contractul semnat, beneficiarul trebuia să plătească acel avans pentru pregătirile necesare începerii lucrărilor. „Există prevederi legate de acest avans în documentaţia de atribuire a lucrărilor, în anexa la oferta financiară, în contractul existent, în legislaţia naţională. Toate aceste prevederi coroborate au dus la facturarea de către Van Oord a avansului numai în urma depunerii unei garanţii de plată a acestuia, în sensul că noi am depus o garanţie de 10 milioane de euro pentru a putea primi acest avans, conform contractului”, a mai spus Stamat.

STADIUL LUCRĂRILOR Reprezentanţii Van Oord Dredging and Marine Contractors au prezentat ieri, totodată, şi stadiul lucrărilor la proiectul privind prelungirea digului de larg din Portul Constanţa. Potrivit reprezentanţilor Van Oord, contractul de finanţare a fost semnat în luna februarie 2013, ordinul de execuţie al lucrărilor fiind dat o lună mai târziu, pe 8 martie. „Începând din martie 2013, putem spune că a început efectiv derularea lucrărilor de extindere a digului de larg. În prima etapă a lucrărilor sunt incluse şi testele pentru piatra ce va fi folosită la construcţia digului. Am luat legătura cu 11 cariere, de la care am luat mostre de piatră şi le-am trimis la un laborator din Franţa. În caietul de sarcini este prevăzut faptul că trebuie să folosim un anumit fel de piatră. În urma testelor efectuate la laboratorul din Franţa, s-a constatat faptul că doar patru din cele 11 cariere selectate au piatră corespunzătoare, Van Oord Dredging and Marine Contractors demarând negocierile cu acestea pentru achiziţionarea pietrei necesare executării lucrărilor”, a declarat managerul de contracte al Van Oord Dredging and Marine Contractors, Marius Stamat. El a precizat, de asemenea, faptul că a început deja organizarea de şantier, fiind aduse în Portul Constanţa mai multe utilaje.