Şi ONG-urile dezaprobă modificarea legislaţiei privind avortul

După ce reprezentanţii Colegiului Medicilor din România şi-au anunţat nemulţumirea faţă de modificarea legislativă privind avortul, alţi 22 de reprezentanţi ai unor organizaţii neguvernamentale (ONG) au trimis o scrisoare deschisă ministrului Sănătăţii Publice, Eugen Nicolăescu, în care dezaprobă proiectul de lege. “Embrionul sau fătul nu e o parte a mamei, ci o fiinţă autonomă, o persoană ale cărei drepturi trebuie respectate şi care, în primul rînd, are dreptul inviolabil la viaţă. De aceea, considerăm că este de datoria conducerii Ministerului Sănătăţii să-l impună şi la nivelul legislaţiei privind avortul”, se arată în scrisoarea deschisă. Reamintim că, potrivit unui proiect de ordin elaborat de Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului, minorele care nu au împlinit 15 ani vor putea face întrerupere de sarcină pînă în a 24-a săptămînă de gestaţie, însă numai cu respectarea anumitor proceduri. Pe de altă parte, Theodora Bertzi, secretar de stat în Ministerul Muncii spune că ordinul este binevenit şi că acoperă mari goluri din legislaţia românească privind avortul. Ea a mai precizat că sînt destul de multe cazuri de fete sub 15 ani care rămîn însărcinate, astfel că se impun noi reglementări pentru a rezolva situaţiile de acest gen. “Este adevărat că 24 de săptămîni înseamnă mult pentru o sarcină, însă şi fetele sub 15 ani sînt copii, iar sănătatea lor fizică şi psihică este în pericol în aceste cazuri”, a mai spus oficialul. În Romania s-au înregistrat, numai în 2007, peste 530 de întreruperi de sarcină la fete sub 15 ani, arată datele statistice.