În România se impozitează tot, chiar şi cele mai mici subvenţii pentru agricultură din UE. Fermierii au primit subvenţii chiar şi în ultimele zile ale anului trecut şi n-au mai avut timp să cheltuiască banii, care le-au intrat în contabilitate ca venit, astfel că unii dintre ei vor fi obligaţi să plătească impozit, a declarat preşedintele Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Agricultură, Alimentaţie, Tutun, Domenii şi Servicii Conexe, Niculae Ştefan. \"La noi, dacă fermierul nu cheltuieşte banii pînă la sfârşitul anului, aceştia se impozitează dacă firma are profit. În celelalte ţări din UE, subvenţiile nu se impozitează. Noi am mai semnalat acest lucru la Ministerul Finanţelor, dar în contextul crizei economice nu văd de ce ar dori să rezolve problema. Ne gândim să facem o sesizare şi la premier\", a afirmat Ştefan. El a adăugat că o soluţie ar fi neimpozitarea banilor primiţi în perioade în care nu se fac cheltuieli în agricultură.

• COMUNICARE DEFECTUOASĂ • Lipsa dialogului dintre agrciultori şi autorităţi a fost invocată de ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Valeriu Tabără, pentru taxarea subvenţiilor. \"Altă dată nu le mai dăm banii, ca să nu mai plătească impozit. Nu ştiam de chestia asta, că le facem necazuri dându-le bani. Nimeni dintre reprezentanţii agricultorilor, la toate discuţiile avute, nu a spus că nu vrea banii în decembrie ci, din contră, s-a forţat nota. În plus, am intrat în perioada regulamentară a plăţilor. De ce s-o evităm? N-am cum s-o evit\", a spus Valeriu Tabără. Pentru anul 2010, cuantumul alocat plăţilor directe unice pe suprafaţă este de 80,36 euro pe hectar, avansul fiind de 37,85 euro pe hectar, reprezentând 47,10% din suma aprobată a se acorda beneficiarilor schemei de plată unică pe suprafaţă finanţată din Fondul European de Garantare Agricolă.