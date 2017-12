Și totuși, Dan Mihalache va fi ambasador în Marea Britanie!

În ciuda criticilor venite din toate părțile, cel care a ocupat până acum postul de șef al Cancelariei Prezidenţiale, Dan Mihalache, a fost avizat pozitiv, luni, în Comisiile reunite de politică externă ale Parlamentului, pentru postul de ambasador în Marea Britanie. În timpul audierilor, Mihalache a declarat că numirea sa „nu este o retragere în vacanţă, ci o foarte mare provocare”. „E un post dificil şi care va fi foarte complicat în perioada următoare, din perspectiva evoluţiilor care au loc în Marea Britanie”, a afirmat Mihalache. De asemenea, Mihalache a subliniat că rămâne „ataşat proiectului preşedintelui Klaus Iohannis” și că nu are ce să îşi reproşeze în legătură cu mandatul său în cadrul Administraţiei Prezidenţiale. În schimb, fostul șef de stat are. Traian Băsescu a criticat nominalizarea lui Mihalache, afirmând că relația complexă cu Marea Britanie are nevoie de un diplomat profesionist, experimentat. „Numirea lui Mihalache este o mare eroare diplomatică. Dacă tot trebuie să fie ambasador, poate încercam cu Mihalache undeva prin Africa”, a scris liderul PMP pe Facebook.