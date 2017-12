Şi-a băgat prietenul în mormânt

A avut încredere în prietenul lui, iar asta l-a costat viaţa. Este vorba despre un tânăr de 23 de ani, care a murit într-un accident rutier petrecut, în noaptea de joi spre vineri, în localitatea constănţeană Cochirleni. Conform poliţiştilor, după ce au băut într-un bar din Cernavodă, patru tineri din Cochirleni au pornit spre casă, fără a ţine cont că şoferul autoturismului este şi el băut. Tinerii se deplasau cu un autoturism marca Tico, cu numărul de înmatriculare CT 09 XKH, pe Drumul Judeţean 223 ce leagă Cernavodă de Cochirleni, iar la volanul autoturismului se afla Cătălin Matei, de 23 de ani. Potrivit poliţiştilor, şoferul nu a adaptat viteza la condiţiile de drum, deoarece pe şosea era polei, a părăsit partea carosabilă, s-a răsturnat şi a intrat în gardul unui imobil. Au urmat scene de groază. “Am auzit o bubuitură şi am ieşit repede afară. Unul dintre răniţi era în picioare, restul erau în maşină şi i-am scos. Unul dintre ei era cald, dar nu mai avea puls”, a declarat un martor. În urma impactului, Marian Martin, de 23 de ani, pasager pe bancheta din spate, a murit, iar şoferul şi pasagerul din dreapta sa au fost răniţi. La locul accidentului a ajuns şi tatăl tânărului decedat. Bărbatul a stat şi a privit neputincios cum fiul lui stă întins fără suflare, pe asfalt. “Ştiu că veneau de la bar, probabil că au băut împreună, dar nu ştiu ce s-a întâmplat. Îi cunosc pe băieţii cu care era în maşină, pentru că sunt şi ei din sat”, a spus cu lacrimi în ochi tatăl tânărului mort. Pe lângă faptul că şoferul mergea cu viteză, poliţiştii au aflat şi un alt motiv al producerii accidentului. “Conducătoul auto se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, respectiv 0,43 mg/l alcool pur în aerul expirat”, a declarat insp Dumitru Vâlsan. Cătălin Matei va fi cercetat pentru ucidere din culpă şi conducerea unui autoturism sub influenţa băuturilor alcoolice.