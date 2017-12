Şi-a bătut concubina ca să întreţină raporturi sexuale cu… un cal

Caz incredibil în comuna constănţeană Tortomanu! Un tînăr în vîrstă de 22 de ani, din localitate, a ajuns, ieri, în spatele gratiilor, după ce oamenii legii au descoperit că şi-a bătut concubina ca să o determine să întreţină raporturi sexuale orale cu... un cal. Îngrozitoarea poveste a ajuns la urechile autorităţilor după ce tatăl suspectului, sătul să tot îndure bătăile pe care fiul i le administra, a reclamat la Poliţie toate abuzurile comise de acesta, cerîndu-le oamenilor legii ajutorul. Aşa au aflat poliţiştii că Marius Corcodel şi-a terorizat sistematic întreaga familie, aducîndu-i în pragul disperării pe cei care trăiau sub acelaşi acoperiş cu el. Oamenii legii spun că individul obişnuia să se îmbete şi, odată ajuns acasă, să-şi ia la pumni tatăl, mama, concubina şi fratele, pe care îi dădea apoi afară din locuinţă, lăsîndu-i să doarmă sub cerul liber sau pe la vecinii care îşi făceau milă de ei. Astfel de episoade aveau loc frecvent în casa familiei Corcodel, tînărul inventînd în permanenţă noi pedepse pentru victimele sale. Procurorii spun că lui Marius Corcodel nu-i păsa că scandalurile se petreceau chiar sub ochii copilului său, în vîrstă de numai doi ani şi că oamenii pe care-i batjocorea nu-i făcuseră niciun rău.

În luna martie, concubina tînărului nu a mai putut îndura violenţele la care era supusă şi a fugit de acasă, refugiindu-se în casa unei cunoştinţe din comuna Nicolae Bălcescu. Şi-a imaginat că aşa va scăpa din infernul de acasă, dar s-a înşelat amarnic... Anchetatorii spun că, după aproape o lună, Marius Corcodel, care nu şi-a putut găsi liniştea după dispariţia uneia dintre victimele sale, a descoperit locul în care tînăra se ascunde şi a mers după ea la Nicolae Bălcescu. Potrivit oamenilor legii, individul a spart geamurile casei în care tînăra fusese găzduită, a intrat în imobil şi l-a bătut pe proprietar cu o bîtă, abandonîndu-l într-o baltă de sînge. „Victima a fost transportată cu ambulanţa la spital, pentru vindecarea rănilor suferite avînd nevoie de 45 de zile de îngrijiri medicale. Autorul nu a ţinut cont de nimic şi de nimeni, doar de propriile impulsuri violente”, a declarat procurorul Teodor Niţă, din cadrul Parchetului de pe lîngă Judecătoria Medgidia.

Scene de groază

Şirul interminabil de abuzuri la care Marius Corcodel şi-a supus familia a culminat în noaptea de 24 spre 25 septembrie, atunci cînd individul şi-a bătut concubina şi a obligat-o... să-i bea urina! Această umilinţă incredibilă nu i s-a părut de ajuns individului care, fără să ia în seamă lacrimile disperate ale tinerei, a dus-o pe aceasta în grajdul din curtea casei şi a încercat să o forţeze să întreţină raporturi sexuale orale cu... un cal. Tînăra, care este însărcinată în două luni, s-a opus, în ciuda loviturilor încasate şi, în cele din urmă, suspectul a lăsat-o în pace. Toate aceste cruzimi au ieşit la iveală în urma anchetei deschise de poliţiştii şi procurorii din Medgidia. Procurorii Parchetului de pe lîngă Judecătoria Medgidia au formulat, ieri, propunere de arestare preventivă pe numele tînărului, iar magistraţii au emis mandat pentru 29 de zile sub aspectul săvîrşirii infracţiunilor de ultraj contra bunelor moravuri, vătămare corporală, violare de domiciliu, ameninţări, distrugere şi tulburare de posesie.