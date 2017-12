Şi-a furat patronul

Un bărbat în vîrstă de 35 de ani, din Vaslui, este cercetat de poliţiştii din localitatea constănţeană Agigea, după ce a furat dintr-o locuinţă din Lazu suma de 1.000 de euro şi mai multe bunuri. Oamenii legii spun că Gheorghiţă Romaşcu lucra cu ziua în gospodăria victimei. S-a hotărît să dea lovitura pe data de 10 octombrie, cînd a aflat că angajatorul său are de gînd să meargă la Iaşi. A pregătit din timp jaful. Cu puţin timp înainte de plecare, sub pretextul că vrea să se spele pe mîini, suspectul a intrat în casă. Înainte de a ieşi, a avut grijă să lase geamul băii deschis, pentru a putea pătrunde mai tîrziu în imobil. Planul i-a reuşit perfect. În noaptea de 10 spre 11 octombrie, Gheorghiţă Romaşcu a intrat în imobil şi a furat 20 de grame de aur, o cameră video, o casă de marcat, mai multe haine, 1.000 de euro şi 3.600 de lei, după care a fugit la Bucureşti. Marţi seară, spun poliţiştii, acesta l-a sunat pe un tînăr, căruia i-a propus să-i vîndă bunurile furate, stabilind o întîlnire pentru dimineaţa zilei următoare, la o terasă din apropierea aeroportului “Otopeni”. Din păcate pentru el, în locul cumpărătorului aşteptat, în local şi-au făcut apariţia poliţiştii din Agigea, care au găsit asupra lui obiectele sustrase şi l-au reţinut pentru 24 de ore, pe bază de ordonanţă. Suspectul a fost escortat la Constanţa. Oamenii legii spun că Gheorghiţă Romaşcu a mai fost condamnat în trecut pentru comiterea infracţiunii de tîlhărie. Bărbatul a fost eliberat din penitenciar în anul 2008, avînd un rest de pedeapsă. Procurorii Parchetului de pe lîngă Judecătoria Constanţa au formulat ieri, pe numele lui, propunere de arestare preventivă pentru 29 de zile sub aspectul săvîrşirii infracţiunii de furt calificat.