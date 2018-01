Şi-a omorît prietena într-un accident de maşină

O tînără în vîrstă de 19 ani a murit, joi noapte, în urma unui grav accident produs chiar de către prietenul ei, care îşi luase permisul cu 10 zile înainte, dar conducea sub influenţa băuturilor alcoolice. Potrivit agenţilor Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa, în jurul orei 22.00, Mihai Culcerar, de 20 ani, conducea autoturismul marca Dacia, înmatriculat cu numărul CT-01-FGJ, dinspre localitatea General Scărişoreanu, înspre Amzacea, fiind însoţit de prietena sa Elena Staciu, aflată pe scaunul din dreapta şoferului. La un moment dat, din cauza neadaptării vitezei la carosabilul umed, şoferul a pierdut controlul volanului, iar autoturismul a ieşit de pe carosabil şi s-a izbit violent de un copac. Poliţiştii spun că impactul a fost atît de violent încît copacul a fost pe jumătate retezat, iar autovehiculul a ricoşat într-un alt arbore. În urma impactului, autoturismul a fost distrus şi, în ciuda eforturilor depuse de echipele de intervenţie, Elena Staciu a murit. În ceea ce îl priveşte pe conducătorul auto, el a fost mult mai norocos, reuşind să scape cu doar cîteva zgîrîieturi. Potrivit SPR, şoferul a fost recalcitrant şi pentru că emana un miros puternic de alcool a fost dus la Spitalul Mangalia, unde i s-au recoltat probe biologice, rezultatul acestora fiind pozitiv. Mihai Culcerar s-a ales cu dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunilor de ucidere din culpă şi conducerea unui autoturism pe drumurile publice sub influenţa băuturilor alcoolice. De asemenea, permisul de conducere i-a fost suspendat.