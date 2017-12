Şi-a pierdut viaţa pentru că a traversat prin loc nepermis

Un constănţean de 56 de ani din Constanţa şi-a pierdut viaţa aseară, după ce a fost grav accidentat de o maşină. În jurul orei 19.30, Nicu Haralambi a încercat să traverseze bd-ul 1 Mai, prin dreptul Bisericii Sf Maria, din apropierea Farului din Constanţa. În zonă nu era nicio trecere de pietoni, iar Haralambi s-a angajat în traversarea bulevardului fără a se asigura. Pietonul a fost evitat de şoferul unei Dacii, însă a fost lovit în plin de un Opel înmatriculat cu nr CT-31-CAM, care circula regulamentar pe bulevard, dinspre Gară spre Far. Cătălin Badea, de 19 ani, şoferul Daciei, înmatriculată CT-06-AOA, spune că ar fi anticipat faptul că pietonul va sări în faţă maşinii şi a reuşit să îl evite în ultimul moment, trăgînd dreapta de volan. Manevra bruscă a făcut Dacia să intre în coliziune cu o altă maşină parcată. “Am reuşit să îl evit şi am tras pe dreapta pentru a vedea ce s-a întîmplat cu maşina pe care am acroşat-o. Pînă să cobor am auzit o frînă, o bufnitură şi cînd am întors privirea l-am văzut căzut pe asfalt”, a spus Cătălin Badea. Şocat de cele petrecute, Alex Mihai Cristea, de 18 ani, şoferul autovehiculului care l-a accidentat pe pietonul imprudent, a refuzat orice comentariu. Nicu Haralambi a fost transportat cu o ambulanţă la spital, dar leziunile suferite au fost atît de grave încît medicii nu I-au mai putut salva viaţa. Potrivit poliţiştilor de la Rutieră, care cercetează cazul, vina este a pietonului care a traversat prin loc nemarcat, fără să se asigure.