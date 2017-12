Și-a ucis și mâncat prietenul! Detalii înfiorătoare despre criminalul de 16 ani

Un tânăr de 16 ani şi-a ucis prietenul apoi l-a mâncat. Detalii cazului de canibalism sunt desprinse din filmele horror. Ancheta procurorilor în cazul crimei de sub podul din Sfântu Gheorghe de săptămâna trecută scoate la iveală detalii tulburătoare. Criminalul și-a recunoscut fapta, ba mai mult, a oferit și informații suplimentare, conform covasnamedia.ro. Potrivit datelor oficiale de la Parchet, crima ar putea fi considerată un caz de canibalism, dat fiind faptul că atacatorul nu doar că a băut din sângele victimei sale, ci a și mușcat și a înghițit părți din mandibula acesteia. „Victima, în vârstă de 21 de ani, era din Hetea, dar își făcea veacul tot aici, sub podul de la Gară sau pe la Statuia Ostașului Român. Joi după-masă cei doi s-au întâlnit au pus împreună bani și au cumpărat foarte mult alcool. El povestește că e vorba de 10 jumătăți de votcă, însemnând 5 litri, și alte cinci PET-uri de bere, de doi litri. Au început să consume pe stradă și au fost amendați de jandarmi, după care s-au dus sub pod și au băut în continuare. Tot el zice că au avut și 10 – 15 sticle de prenadez și s-au drogat. A început ca o joacă și au început să se strângă de gât. Nemaiavând putere, a luat o piatră, spune el de o jumătate de kilogram, și i-a dat în cap până i-a văzut creierii. (...) După care i-a băgat mâna în gură și cu un ciob de sticlă i-a tăiat gura de jur împrejur, de sub nas până spre piept și i-a scos mandibula și limba. Ne-a mai spus că a băut cu palmele căuș de 6, 7 ori sânge. După care a dus acasă bucata de mandibulă”, a declarat procurorul de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna, Adrian Baciu, care a precizat că fratele criminalului și încă o prietenă a acestuia au asistat la o scenă în care atacatorul a mușcat, mestecat și înghițit bucăți din mandibulă.

„A venit și tatăl lui acasă, i-a povestit ce a făcut, dar acesta a râs și a plecat la serviciu a doua zi”, mai spune procurorul, care a mai declarat că a doua zi criminalul chiar a venit la locul faptei și i-a urmărit de pe pod pe anchetatori în timp ce investigau crima. „Ne-a zis că nu regretă de niciun fel, că ar mai face încă o dată tot așa. (...) El povestea lăudându-se și râzând”, spune procurorul Adrian Baciu.

Criminalul riscă pentru această faptă o pedeapsă cu închisoarea de la 10 la 20 de ani. În funcție de raportul medicului legist, acesta ar putea fi acuzat și de cruzimi în săvârșirea omorului sau de profanare de cadavre.„El era foarte conștient de ce a făcut și era foarte calm. Drept dovadă a putut să ne dea niște detalii groaznice, de nici nu vă închipuiți. Am motivat la instanță că trebuie să fie scos din comunitate pentru că e un pericol pentru cei din jur, dar și pentru el, în primul rând, pentru că se automutilează. Săptămâna trecută i-a spart capul tatălui lui”, ne-a mai spus Adrian Baciu, care spune că în cei peste 20 de ani de când este procuror nu a mai întâlnit un astfel de caz de canibalism, mai ales unul în care atacatorul să ia acasă ca „suvenir” părți din corpul victimei. „Ne-a zis că se simte foarte bine, că bine am făcut că l-am pus în arest că acolo doarme, mănâncă și „trage la fiare”, că e sală de forță”, a mai spus procurorul, conform sursei citate.

Citește și:

Un adolescent de 16 ani a ucis și apoi A MÂNCAT cadavrul victimei