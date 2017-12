Şi-a ucis soţia în bătaie

Orbit de furie, un bărbat din Medgidia şi-a lovit soţia, sub privirile copiilor săi, până când femeia a murit. Tragedia a avut loc, marţi seară, într-un apartament din centrul municipiului Medgidia. Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa spun că, în jurul orei 22.00, Doru Asavei, de 41 de ani, a sunat la 112 şi a cerut ajutorul medicilor spunând că soţia lui nu mai respiră. Echipajul de pe ambulanţă trimis să intervină a preluat pacienta în stop cardio-respirator şi a transportat-o de urgenţă la Spitalul Municipal Medgidia. În ciuda eforturilor depuse de cadrele medicale, Mihaela Asavei, de 38 de ani, a murit. Pentru că pe corpul acesteia medicii au observat leziuni recente, a fost sesizată Poliţia. Conform anchetatorilor, în ultima vreme, scandalurile se ţineau lanţ în casa în care trăiesc soţii Asavei împreună cu cinci din cei şase copii ai lor. Doru Asavei a căzut în patima băuturii de câteva luni, după ce a fost dat afară de la Ferma 5 Fruvimed, din Medgidia. Cu toate că soţia lui născuse un băieţel în urmă cu două luni, acest lucru nu l-a împiedicat să o lovească.

LEZIUNI FATALE „De dimineaţă am mâncat împreună şi mi-a spus, la un moment dat, că o doare burta. Am zis să mergem la spital, dar ea a răspuns că nu o doare aşa tare şi că o să îmi spună dacă nu îi trece. Nu mi-a mai spus nimic toată ziua. Seara, eu m-am dus în sufragerie să mă uit la meci, iar ea a rămas în dormitor. Când mă uitam la televizor, am auzit ca o sforăitură puternică venind din dormitor. M-am speriat şi m-am dus să văd ce s-a întâmplat. Am strigat-o, am tras puţin de ea, dar nu mi-a răspuns. Atunci am luat-o în braţe şi am dus-o la baie unde am stropit-o cu apă. Pentru că nu s-a trezit, am întins-o pe jos în sufragerie şi am stropit-o cu oţet. Am sunat apoi la 112. E adevărat că o mai loveam, îi dădeam aşa câte o palmă, dar marţi nu am atins-o“, a declarat Doru Asavei. Suspiciunile poliţiştilor au fost, însă, confirmate de medicii legişti. Rezultatul autopsiei a arătat că moartea femeii a fost cauzată de multiplele leziuni, printre care şi un hematom la nivelul capului, suferite în urmă unei bătăi. Totodată, copiii le-au spus anchetatorilor că, marţi seara, deşi mama lor zăcea inconştientă pe jos, tatăl o lovea cu pumnii în abdomen. Cazul a intrat şi în atenţia Direcţiei Generale de Asistenţă Socială pentru Protecţia Copilului Constanţa care i-a luat, ieri, în îngrijire, pe doi dintre copiii familiei: un băiat de două luni şi o fetiţă de un an şi jumătate. Ceilalţi fraţi, cu vârste cuprinse între 11 şi 18 ani, au rămas în grija surorii de 20 de ani. Doru Asavei a fost prezentat magistraţilor cu propunere de arestare preventivă pentru omor calificat.