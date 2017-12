Şi-au pichetat propriile decizii?!

Sediul Poştei de pe bulevardul Mamaia a fost pichetat, ieri dimineaţă, de câţiva membri ai Sindicatului Lucrătorilor Poştali din România (SLPR), filiala Constanţa. Potrivit liderului de sindicat, Claudiu Nucă, ei acuză politica foarte agresivă de restructurare a Poştei, referindu-se la micşorările salariale şi restructurările făcute în ultima perioadă. Potrivit lui, pichetul de la Constanţa se înscrie în programul protestelor organizate la nivel naţional. Al doilea sindicat local ce reprezintă, potrivit liderului său, Florin Gheorghiu, interesele majorităţii salariaţilor din acest sector, nu a participat la acţiunea de pichetare, cele două formaţiuni aflându-se într-un proces pe rolul instanţelor din Capitală şi Vaslui. „SLPR nu este un sindicat reprezentantiv şi s-a constituit în mod ilegal. Noi am cerut, în Instanţă, dizolvarea acestei formaţiuni”, a declarat liderul Sindicatului Poşta Română-Constanţa, Florin Gheorghiu. Potrivit lui, SLPR Constanţa are alte motive, necunoscute încă, pentru care a organizat pichetul de ieri, dar nu exclude şi ipoteza unui joc politic. „Nu îmi explic de ce ei pichetează în condiţiile în care, pe vremea guvernării pedeliste, acest sindicat s-a aşezat la masa angajatorului când s-a decis desfiinţarea celor 1.300 de puncte de lucru din ţară, în 2011, şi, în primăvară, când s-a hotărât disponibilizarea a circa 400 de salariaţi. Au participat la aceste demersuri şi vor participa şi susţine în continuare desfiinţarea posturilor din mediul rural. Au anunţat că la pichetare participă zeci de persoane, în condiţiile în care acest sindicat are maximum 15 membri”, a afirmat Gheorghiu. În replică, liderul SLPR Constanţa, Claudiu Nucă, susţine că cele două sindicate nu au nimic de împărţit şi că, de fapt, cel aflat în ilegalitate ar fi Sindicatul Poşta Română-Constanţa.