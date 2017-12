Şi-au văzut moartea cu ochii

O tânără în vârstă de 23 de ani a fost rănită, vineri dimineaţă, într-un accident rutier petrecut, în jurul orelor 10.00, între localităţile constănţene Siliştea şi Ţepeş Vodă. Oamenii legii spun că George Laurenţiu Andreiana, în vârstă de 22 de ani, din Bucureşti, se deplasa pe Drumul Comunal 61, dinspre comuna Siliştea către Ţepeş Vodă, la volanul unui Logan, cu numărul de înmatriculare B 77 RVM. La un moment dat, într-o curbă la stânga, din cauza vitezei excesive, spun poliţiştii, şoferul a pierdut controlul direcţiei. În secundele următoare, autoturismul a ieşit în decor, oprindu-se într-o derea, la aproape 20 de metri de carosabil. “Era pietriş pe marginea şoselei şi m-a furat. Am încercat să redresez maşina, dar nu am mai reuşit. Am avut noroc, pentru că am trecut printre doi copaci înainte de a ajunge pe câmp. Dacă ne izbeam frontal de pom, nu cred că mai scăpam cu viaţă”, a declarat George Laurenţiu Andreiana. În urma impactului, o tânără, în vârstă de 23 de ani, aflată pe scaunul din dreapta faţă al Loganului, a fost rănită. Victima a fost transportată cu ambulanţa la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, unde a primit îngrijiri medicale. La locul coliziunii s-a deplasat şi un echipaj de descarcerare din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Dobrogea”, dar intervenţia pompierilor militari nu a mai fost necesară. Poliţiştii l-au testat pe conducătorul auto cu aparatul Drager şi au constatat că acesta nu consumase băuturi alcoolice înainte de a pleca la drum. Oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili împrejurările exacte în care a avut loc evenimentul rutier.