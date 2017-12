Sienna Miller, despăgubită

Actriţa britanică Sienna Miller, care a acuzat tabloidul ”News of the World” de încălcarea intimităţii şi hărţuire, prin interceptarea ilegală a unor mesaje din telefonul său mobil, a primit, marţi, despăgubiri în valoare de 100.000 de lire sterline din partea acestei publicaţii.

Sienna Miller, care a avut o relaţie cu Jude Law marcată de numeroase împăcări şi despărţiri, se afla pe lista persoanelor care au dat în judecată compania News Corporation, deţinută de Rupert Murdoch, susţinând că tabloidele din acest grup de presă au interceptat în mod ilegal mesageriile vocale din telefoanele mobile ale unor vedete, cu scopul de a obţine informaţii. Actriţa în vârstă de 29 de ani a anunţat luna trecută că va accepta din partea tabloidului citat plata unor despăgubiri, însoţită de recunoaşterea necondiţionată a vinovăţiei sale. David Sherborne, avocatul său, a declarat pentru Curtea Superioară din Londra că Sienna Miller a reprezentat, în 2005 şi în 2006, subiectul multor articole de presă care conţineau informaţii intruzive şi private. În afara acestor daune şi a plăţii cheltuielilor de judecată, Sienna Miller, care nu a fost prezentă la tribunal, a primit un ordin judecătoresc care o protejează de orice accesare ilegală a mesageriei vocale din telefonul ei mobil şi de publicarea unor informaţii cu caracter privat.

Sienna Miller a cochetat cu industria modei, lucrând ca model şi designer. A devenit cunoscută pentru rolurile din filmele ”Alfie” din 2004, ”Factory Girl” din 2006 şi ”The Edge of Love / Triunghiul dragostei” din 2008, iar un an mai târziu a apărut pe afişul filmului ”G.I. Joe: Rise of Cobra”.