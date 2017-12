Sienna Miller, prea săracă pentru a-şi cumpăra o casă în SUA

Actriţa britanică şi-ar dori să părăsească ceţoasa Londră, numai că susţine că este prea săracă pentru a-şi cumpăra o casă în SUA. “Mi-ar plăcea să mă mut cîndva în SUA. În acest moment chiar nu îmi permit asta. Poate dacă o să joc şi în filmul “G.I. Joe 3” o să am suficienţi bani să îmi cumpăr o casă acolo, pentru că apariţiile în spectacolele de pe Broadway nu îţi oferă o astfel de posibilitate”, a declarat Sienna Miller. “Am o casă la Londra pe care încerc să o vînd, dar nu este un moment prea bun pentru vînzările de proprietăţi. O să păstrez cabana pe care o am la ţară, pentru că acolo îmi petrec cel mai mult timp. Acolo este un fel de rai pentru mine. Pînă nu îmi vînd casa din Londra nu pot să mă mut în altă parte, deşi ar fi logic să stau în Los Angeles”, a mai spus actriţa.

Sienna Miller, care s-a născut la New York, dar a crescut la Londra, adoră timpul petrecut în America, deşi uneori îi este dor să aibă grijă de grădina ei sau să viziteze barurile din Marea Britanie. “Anglia este cu siguranţă casa mea. Încă locuiesc la Londra, dar îmi place şi la Los Angeles. Mă simt foarte bine acolo, dar îmi este dor din cînd în cînd de un bar britanic. Am fost crescută în Marea Britanie şi cîinele meu este acolo, la fel şi cabana şi grădina mea care are nevoie de îngrijire. Familia mea este acolo şi, de fapt, acolo este acasă”, afirmă Sienna Miller. “Cu singuranţă sînt o englezoaică, dar în acelaşi timp mă bucur că pot să călătoresc şi acum mă simt chiar foarte bine la Los Angeles. Toată lumea este foarte optimistă şi activă în Los Angeles, în timp ce la Londra atmosfera poate fi chiar îngrozitoare”, a povestit artista.

Sienna Miller, în vîrstă de 27 de ani, a cochetat cu industria modei, lucrînd ca model şi designer. A devenit însă cunoscută graţie relaţiei sale cu Jude Law, concomitent cu rolurile din filmele “Alfie” din 2004, “Factory Girl” din 2006, “The Edge of Love / Triunghiul dragostei” din 2008 şi proaspătul “G.I. Joe: Rise of Cobra”.