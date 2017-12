Siguranţa feroviară... fără frâne!

În încercarea de a demonstra că siguranţa feroviară este luată în serios de Ministerul Transporturilor, ministrul de resort, Anca Boagiu, a invitat un grup de ziarişti la o plimbare cu trenul. Din păcate, automotorul „s-a decis” să infirme discursul demnitarului, stricându-se pe traseu. Pentru că suntem în 2011, avaria nu a pus probleme angajaţilor CFR, care au remediat imediat defecţiunea folosind tehnologii „de ultimă oră”: o ramură de copac, o sârmă culeasă de lângă calea ferată şi o bandă adezivă. Reparaţiile au fost făcute chiar sub ochii ministrului Boagiu, care a aflat, cu această ocazie, că automotorul folosit depăşise cu 300.000 de kilometri termenul obligatoriu de revizie. Mai mult, jurnaliştii care au însoţit-o pe Anca Boagiu în excursie au aflat că viaţa le-a fost pusă în pericol, circulând cu un tren care nu avea frâne. Pentru a-şi „spăla obrazul”, ministrul Transporturilor a declarat că un jurnalist a provocat oprirea trenului pentru că ar fi apăsat pe un buton - lucru negat însă de specialiştii în domeniu, care spun că un asemenea buton nu există. În plus, ministrul s-a arătat iritat că jurnaliştii au făcut publice incidentul şi modul în care trenul a fost reparat. „Nu a fost niciun incident. Am avut o înţelegere cu colegii voştri care au făcut o greşeală şi puteau să tacă”, a declarat Anca Boagiu. Ministrul a luat jurnaliştii cu ea în tren pentru a le arata cum se merge până la munte. În ceea ce priveşte siguranţa feroviară, pe lângă lipsa investiţiilor, aceasta este pusă în pericol şi de hoţii de fier vechi. Mai multe trenuri care mergeau spre litoral au întârziat, sâmbătă dimineaţă, după ce persoane necunoscute au furat linia de contact între staţiile Brăneşti şi Fundulea.

DEMISIA. Şeful Departamentului de Transporturi al PSD, senatorul Sorin Bota, cere demiterea ministrului Transporturilor şi anchetarea de către parchet a \"multiplelor abuzuri\" pe care aceasta le-ar fi făcut în cazul defectării automotorului „sageata albastră” de vineri, de pe Valea Prahovei. „Ministrul de resort a atentat grav la siguranţa pasagerilor aflaţi în tren şi a încercat să ascundă o defecţiune apărută la un tren, care putea face victime\", se arată într-un comunicat al departamentului de Transporturi al PSD.