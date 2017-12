Andreea Bălan, „adolescenta” care cînta, în urmă cu cîţiva ani, „Lasă-mă papa la mare”, a devenit, între timp, o femeie foarte frumoasă şi atrăgătoare. În plus, în ultima perioadă, interpreta pune accent tot mai mult pe latura sa sexy, afişîndu-se cu ţinute extravagante, iar pe scenă cu haine minuscule, astfel că Andreea este nevoită să arate impecabil. Deşi are o siluetă de invidiat, interpreta nu face un efort prea mare pentru a o menţine, dimpotrivă, preferă mîncărurile cu sos şi cele foarte condimentate. „Am mare noroc, silueta este moştenire de familie şi părinţii mei sînt aşa, iar eu am fost întotdeauna slăbuţă, astfel că îmi permit să mănînc aproape orice”, a mărturisit Andreea Bălan.

Datorită imaginii sale de… divă sexy, Andreea Bălan a devenit foarte solicitată din punct de vedere concertistic, dar şi în ceea ce priveşte şedinţele foto pentru numeroase publicaţii, care sînt interesate de pictoriale în ipostaze nu tocmai „cuminţi” cu vedeta.