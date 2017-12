Silvian contraatacă: CJPC, acţionat în judecată! Comisarii nu au prelevat probe!

Vă prezentăm dreptul la replică al lui Silvian Miron, cunoscutul cofetar, aşa cum l-am primit pe adresa redacţiei. Precizăm că, la momentul controlului inspectorilor CJPC, l-am sunat pentru a-I afla poziţia, însă nu a putut fi contactat.

“Avand in vedere articolul publicat in data de 29.08.2017 ora 17:56 privind controlul CJPC la sediul Cofetariei Silvian in care se afirma ca au fost descoperite produse expirate de 16 ani si ca toate prajiturile contin E-uri, informatii nereale si nedovedite, va solicitam sa ne acordati dreptul la replica urmare a prejudiciului de imagine cauzat.

Precizam:

In urma controlului efectuat de CJPC Constanta in data de 29.08.2017 nu au fost descoperite produse expirate sau neconforme comercializate de catre Cofetaria Silvian. Pentru a proba afirmatia facuta facem mentiunea ca la momentul controlului si nici dupa aceea comisarii din cadrul C.J.P.C. Constanta nu au facut prelevari de probe si au refuzat sa faca acest lucru cu toate ca legislatia in vigoare ii obliga pe acestia la un astfel de demers.

Locul in care s-au gasit recipientii(atasam prezentei adrese foto) cu data de expirare depasita era destinat exclusiv pentru depozitarea materialelor si ustensilelor folosite pentru lucrari artistice (nedestinate consumului uman, doar cu scop decorativ) precum pensule, panza de pictat, coloranti. Lucrarile realizate cu astfel de materiale au fost prezentate in numeroase evenimente publice, ultimul de acest fel petrecandu-se in data de 14.09.2017, cu ocazia Zilei Marinei, cand in incinta cofetariei au fost expuse 24 tablouri pictate cu ciocolata colorata.

In procesul verbal de constatatare intocmit de comisarii CJPC Constanta nu s-au dat termene de remediere sau de conformare a unor deficiente despre care sa facut vorbire in spatiul public, ca ar fi fost depistate la fata locului in laborator sau cofetarie(spatiu de vanzare a prajiturilor ).

Comisarii CJPC Constanta au dispus scoaterea de la vanzare si distrugerea a 900 kg de produse fara a colecta probe pentru laboratorul de analiza care sa justifice aceasta masura, desi noi am solicitatat prelevarea de probe care sa sustina sau nu demersul comisarilor.

Intr-un stat democratic afirmatiile si acuzatiile (mai ales din partea unor institutii cu rol de control) trebuiesc sustinute cu probe ca sa nu mai vorbim despre masuri si dispozitii.

Urmare a actiunii intreprinse de catre reprezentantii C.J.P.C. Constanta, Cofetaria Silvian a suferit un prejudiciu de imagine si a inregistrat pierderi economice mari, avand in vedere acest aspect, ne-am adresat instantelor de judecata pentru a se stabili cu exactitate ce anume s-a urmarit cu acest control si cine se face vinovat de maniera in care s-a desfasurat si de concluziile gresite si neprobate care au fost emise in spatiul public”.