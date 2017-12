Silvio Berlusconi și Paolo Rossi au intrat în Hall of Fame-ul fotbalului italian

Silvio Berlusconi, președintele clubului AC Milan, și Paolo Rossi, campion mondial cu Squadra Azzurra în 1982, se numără printre cele șase personalități care au intrat marți în Hall of Fame-ul fotbalului italian, după o ceremonie la care a participat și fostul mare jucător argentinian Diego Maradona. Alături de Berlusconi și Rossi, au mai fost răsplătiți cu intrarea în Hall of Fame fostul internațional italian Giuseppe Bergomi, și el campion mondial în 1982, fostul jucător brazilian Paulo Roberto Falcao, component al echipei AS Roma în perioada 1980-1985, antrenorul italian Claudio Ranieri, actualmente la Leicester City, campioana Angliei, și jucătoarea Melania Gabbiadini. Dintre ei, singurul absent a fost Berlusconi. Au mai fost acordate și trei premii In Memoriam, pentru Nils Liedholm, Giulio Campanati și Cesare Maldini.

Ceremonia, organizată de Federația Italiană de Fotbal (FIGC), a avut loc la Palazzo Vecchio din Florența. Printre cei care au asistat la eveniment a fost și Maradona, care luni participase la Napoli la un spectacol de teatru sărbătorind 30 de ani de la obținerea primului titlu de campioană din istoria clubului. Cele șase personalități primite marți în Hall of Fame au donat obiecte reprezentative pentru cariera lor, care vor fi expuse la Muzeul Fotbalului deschis de FIGC la centrul tehnic de la Coverciano.