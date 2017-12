Silviu Hotăran, fost director în Microsoft, pus sub învinuire de procurorii anticorupție

Fostul director general al Microsoft România, Silviu Hotăran, a fost pus sub învinuire, luni, în dosarul "Microsoft" de către procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie, au declarat surse judiciare.

"Vreau să vă spun că în viaţa mea am promovat mereu valori legat de etică şi moralitate, nu am dat niciodată şpagă, nu am luat niciodată şpagă", a declarat, la ieşirea de la sediul DNA, fostul director general al Microsoft România, Silviu Hotăran.

La sediul DNA a fost audiat, luni dimineaţă, şi fostul general manager la Microsoft România, Ovidiu Artopolescu.

Procurorul şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, anunţa, la începutul lunii octombrie, că în dosarul "Microsoft" rămas la DNA se lucrează, fiind făcute peste 60 de percheziţii domiciliare şi fiind în analiză documente ridicate de la mai multe instituţii.

"Celălalt dosar în care s-au făcut disjungerile este în lucru. S-au făcut peste 60 de percheziţii domiciliare, s-au finalizat peste 120 de percheziţii informatice asupra unor medii de stocare, în principal calculatoare şi alte unităti IT, au fost audiate zeci de persoane, s-au ridicat documente de la instituţiile care au deţinut astfel de documente şi care interesează cauza. În acest moment suntem in evaluarea acestor documente pentru a stabili circuitele financiare care au fost folosite. Urmează stabilirea certă a prejudiciului. Una dintre acuzaţiile principale vizează infracţiunea de abuz în serviciu şi, pentru a putea dovedi această infracţiune şi a putea finaliza rechizitoriul sau o altă soluţie care se poate da în cursul procesului penal, este necesar să stabilim un prejudiciu cert. Acest lucru urmează să se stabilească printr-un raport de constatare sau o expertiză în domeniul achiziţiilor publice şi se impune şi efectuarea unor expertize IT. Se lucrează ritmic", a declarat atunci procurorul şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi.

Şerban Mihăilescu, Ecaterina Andronescu, Valerian Vreme, Dan Nica, Daniel Funeriu, Alexandru Athanasiu, Mihai Tănăsescu, Adriana Ţicău și Gabriel Sandu, ultimul condamnat definitiv, se aflau atunci pe lista anunţată în septembrie 2014 de procurorii anticorupţie. În cazul tuturor celor nouă foşti miniştri s-au solicitat şi au fost obţinute avizele pentru începerea urmăririi penale, aceştia fiind puşi sub învinuire. Faptele vizate erau de abuz în serviciu, spălare de bani, trafic de influență și luare de mită în legătură cu acordarea contractelor pentru licențele Microsoft. Tot în 2014 a fost momentul în care în spațiul public au apărut primele date despre faptul că s-ar fi pretins 20 de milioane de dolari mită din cele 54 de milioane achitate de Executiv în cadrul contractului pentru licențe Microsoft în școli.

"Au fost obţinute probe din care rezultă că miniştrii Nica Dan, Mihăilescu Petru Şerban, Adriana Ţicău, Athanasiu Alexandru, Tănăsescu Mihai Nicolae şi Gabriel Sandu şi-au exercitat cu rea credinţă atribuţiile de serviciu, determinând încheierea contractului cadru de licenţiere din 15.04.2004 în condiţii oneroase pentru bugetul de stat, asigurând posibilitatea deturnării unui discount de circa 47% acordat de Microsoft în considerarea Guvernului României şi implicit permiţând plata unor comisioane către persoanele implicate", nota DNA atunci într-un comunicat de presă.

Primul acord cadru încheiat între Guvernul României și Microsoft a fost în toamna anului 2003, pentru cumpărarea, cu preț redus, a 50.000 de licențe pentru calculatoarele din administrația publică centrală.