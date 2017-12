Simon Baker are steaua lui

Simon Baker, cunoscut îndeosebi pentru rolul Patrick Jane din serialul ”The Mentalist”, şi-a inaugurat, joi, steaua pe Walk of Fame din Hollywood. Până ieri, 2.489 de vedete aveau stele pe faimosul bulevard, iar Baker este al 2.490-lea, scrie ”Voici”. La inaugurare a venit însoţit de familie, soţia Rebecca şi cei trei copii, precum şi de colega sa din film, Robin Tunney, alias Teresa Lisbon. Alături de Simon Baker s-au mai aflat Bruno Heller, creatorul ”The Mentalist” şi Naomi Watts, cu care a jucat în ”The Ring 2”. Înainte de a fi Patrick Jane din ”The Mentalist”, Simon Baker a avut alte roluri interesante, în filme ca ”L.A. Confidential”, ”Diavolul se îmbracă la Prada” sau ”Land of The Dead”, aşa încât locul de pe Hollywood Boulevard 6352 este pe deplin meritat.