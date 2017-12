Simona Amânar îşi doreşte un copil campion olimpic

Una dintre cele mai bune gimnaste pe care a dat-o Constanţa, Simona Amânar, s-a aflat timp de trei săptămîni la ţărmul mării, unde şi-a petrecut vacanţa alături de soţ şi băieţelul în vîrstă de şase ani. Deţinătoare a trei titluri olimpice (unul la sărituri - Atlanta 1996 şi două la Sydney 2000 - la individual compus şi cu echipa), Simona a urmărit în tot acest timp şi prestaţia sportivilor români la Jocurile Olimpice de la Beijing şi a declarat că abia acum a relizat cît de greu este să cîştigi o medalie olimpică. „Acum, la Beijing, cred că este pentru prima dată cînd s-a văzut cît de greu se obţine o medalie şi cît de multă muncă depune un sportiv pînă în momentul în care urcă pe podiumul olimpic. Toată lumea s-a obişnuit cu faptul că se vine cu tolba plină de medalii, dar nu este foarte simplu. Cînd participam, nu îmi dădeam seama de valoarea muncii mele, dar acum, cînd privesc de acasă Jocurile Olimpice, am conştientizat ce dificil este să ajungi în vîrf”, a explicat fosta campioană olimpică, care deşi stabilită la Timişoara nu ratează nicio ocazie de a reveni în oraşul natal. „În fiecare an vin la mare, la Constanţa, împreună cu familia mea. Nu pot să uit de unde am plecat, aici m-am născut şi aici e practic casa mea şi de cîte ori am ocazia vin. M-am acomodat la Timişoara. Sînt deja de opt ani acolo. Sînt asistent universitar şi imaginea unei grădiniţe, unde şi lucrez. Fac gimnastică şi cu copiii, iar părinţii apreciază foarte mult că se ocupă o campioană olimpică de copiii lor şi mă respectă foarte mult pentru cariera mea”, a declarat Amânar. Legat de prestaţia gimnastelor tricolore la Jocurile Olimpice, actualul vicepreşedinte al Federaţiei Române de Gimnastică a afirmat că bronzul de la echipe a fost ţinta echipei: „Fetele şi-au atins obiectivul, acela de a cuceri una-două medalii. Nu mi-a fost teamă că România ar putea rata podiumul, chiar dacă Rusia a fost peste noi în calificări. Pot spune că de fapt, noi pentru aceste medalii, aur şi bronz, am mers acolo. Sînt valoroase şi trebuie să le apreciem”. Amânar a afirmat, totodată, că Nicolae Forminte a dovedit încă o dată că merită să coordoneze lotul olimpic, însă este nevoie de mai mulţi copii care să facă performaţă. „Eu cred că domnul Forminte şi-a dovedit valoarea şi la Campionatele Mondiale şi Europene, şi acum la Olimpiadă. Trebuie să facem ceva să aducem copii la gimnastică pentru că ei nu mai vin. Asta este de fapt problema. Toţi părinţii vor ca acel copil să facă performanţă, însă nu poţi să-l iei de la şase ani şi să îi promiţi că îl duci la Olimpiadă”, a explicat fosta gimnastă.

Simona Amânar a vorbit şi despre faptul că ar putea reveni în viitor în sala de gimnastică, deşi pentru moment nu se gîndeşte la acest lucru. „Nu am fost niciodată tentată să reintru în sala de gimnastică şi să mă apuc să antrenez. Momentan nu sînt pregătită pentru acest lucru. Ştiu ce înseamnă performanţa. Sînt ore multe de muncă şi ani mulţi pentru a obţine o medalie. Dar, dacă voi descoperi vreun copil care promite, cu siguranţă mă voi ocupa de el”, a dezvăluit Simona, care nu neagă că i-ar plăcea ca băieţelul ei să urmeze o carieră în sportul profesionist. „Copilul meu schiază, înoată, iar de un an face tenis. Face şi gimnastică cu mine, deci are foarte multe activităţi. Important este să facă mişcare. Dacă va avea calităţi şi îşi va dori să facă performanţă m-aş bucura pentru că îmi doresc să am un copil campion olimpic”, a spus cea care anul trecut a ajuns în “Hall of Fame”, alături de Nadia Comăneci, Bela Karoly, Daniela Silivaş, Ecaterina Szabo şi Aurelia Dobre.