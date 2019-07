Simona Halep - Serena Williams, în finala turneului feminin de la Wimbledon

Tenismena constănţeană Simona Halep (locul 7 WTA şi cap de serie numărul 7) o va întâlni sâmbătă, 13 iulie, de la ora 16.00 (în direct la Eurosport), în finala turneului de la Wimbledon, pe americanca Serena Williams (locul 10 WTA şi cap de serie numărul 11). Dacă Halep a trecut în penultimul act de Elina Svitolina (Ucraina, locul 8 WTA şi cap de serie numărul 8), cu scorul de 6-1, 6-3, Serena Williams a eliminat-o în semifinale pe Barbora Strycova (Cehia, locul 54 WTA), cu scorul de 6-1, 6-2.

Simona Halep va juca în premieră în finala turneului de la Londra, în timp ce Serena Williams va disputa a 11-a finală la Wimbledon, unde a obţinut trofeul de şapte ori.

Serena Williams conduce cu scorul de 9-1 în întâlnirile directe cu Simona Halep, care şi-a trecut în cont singurul succes în 2014, scor 6-0, 6-2, la Turneul Campioanelor.

„Este un sentiment nemaiîntâlnit. Sunt fericită că am ajuns în finală. Nu a fost atât de uşor pe cât o arată scorul, am luptat din greu. Svitolina este o jucătoare dificilă, este mereu solicitant să joc împotriva ei. Am mai multă experienţă, sunt mai pozitivă pe teren, nu mai renunţ şi încerc mereu să fiu cea mai bună versiune a mea. Nu contează cine va fi adversara din finală, joc pe terenul central la Wimbledon în ultimul meci şi acest lucru contează”, a declarat Halep, după meciul cu Svitolina, la Eurosport.

„Mă simt mult mai bine, joc din ce în ce mai bine şi fac ce ştiu mai bine, joc tenis. Mie îmi place ce fac, joc tenis în faţa mulţimii de la Wimbledon. Simona a jucat incredibil. Mereu au fost meciuri grele cu ea. Abia aştept să ne întâlnim sâmbătă”, a spus Serena Williams, la Eurosport, după calificarea în finală.