Simona Halep și-a consolidat locul 2 WTA

După ce a ajuns în semifinalele US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului, tenismena constănțeană Simona Halep și-a consolidat poziția secundă în clasamentul WTA, cu 6.780 de puncte, distanțându-se de rusoaica Maria Șarapova, ocupanta ultimei trepte a podiumului, cu 5.795p, în timp ce fotoliul de lider este ocupat în continuare de americanca Serena Williams (SUA), cu 11.501p. Sportiva în vârstă de 24 de ani este pe locul secund și în ierarhia celor mai bune tenismene a sezonului, cu 5.675p, în urma Serenei Williams, care are 9.945p, dar ambele s-au calificat deja la Turneul Campioanelor, care are loc la Singapore. Câştigătoarea de la US Open, italianca Flavia Pennetta, a urcat de pe locul 26 pe poziţia a opta, cu 3.317p.

În schimb, Irina-Camelia Begu a coborât două locuri, pe 30, cu 1.587p, Monica Niculescu a avansat două poziții, pe 39, cu 1.335p, Alexandra Dulgheru a urcat un loc, pe 51, cu 976p, iar Andreea Mitu a coborât patru poziții, pe 79, cu 740p. În Top 200 WTA se mai află Patricia Maria Ţig, în staționare pe locul 116, cu 521p, Ana Bogdan, în urcare de 25 de locuri, pe 159, cu 323p, şi Sorana Cîrstea, în coborâre cu 23 de poziții, pe 196, cu 246p.

La dublu, Begu a urcat cinci poziții, pe 44, cu 1.701p, iar în Top 100 WTA la dublu se mai află Raluca Olaru, în urcare cu șase locuri, pe 47, cu 1.655 de puncte, şi Monica Niculescu, în urcare cu trei locuri, pe 58, cu 1.405p.