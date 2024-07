Simona Halep a anunţat că va lipsi de pe teren până se va reface complet

Simona Halep (32 ani) a anunţat, vineri, pe pagina sa de Instagram, că va lipsi de pe teren până se va reface complet după accidentarea suferită la genunchi.

''Am vrut să vă furnizez o actualizare în privinţa sănătăţii, având în vedere că am lipsit în ultima perioadă de pe teren. Nu e cea mai bun veste, dar am vrut să o împart cu voi şi aşa. De câteva luni, deja, mă chinuie o accidentare la genunchi. E o accidentare pe care nu am mai avut-o până acum, a fost dificil de gestionat, cu durere persistentă.

A fost o perioadă foarte dificilă (aproape doi ani) din punct de vedere mental şi emoţional pentru mine şi faptul că am şi probleme fizice cu siguranţă nu ajută. Am decis să îmi iau timpul necesar pentru a mă recupera corect, decât să mă antrenez şi să joc cu dureri. Instinctul meu a fost mereu acela de a reveni cât mai repede posibil, dar nu sunt o maşinărie, sunt un om şi am nevoie de timp pentru a mă recupera după tot ce am suferit'', a subliniat fosta campioană de Mare Şlem, ajunsă pe locul 1.127 în lume",a transmis Halep în mesajul său.