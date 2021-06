Simona Halep a pierdut în optimi la Madrid

Simona Halep, numărul trei mondial, a fost învinsă de belgianca Elise Mertens cu 4-6, 7-5, 7-5, marţi, într-un meci din optimile de finală ale turneului WTA 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 2.549.105 euro.

Simona a recunoscut că adversara ei a meritat să câştige deoarece a fost mai puternică în final.

„A fost foarte puternică, s-a mişcat şi a lovit bine. Nu aş spune că am jucat prost, dar am făcut câteva greşeli. Nu mă gândesc că trebuie să-mi apăr titlul la Roma, ci doar să ă recuperez şi să văd ce trebuie să îmbunătăţesc. Sunt mulţumită de jocul meu, chiar dacă mă grăbesc uneori.Încrederea vine când câştigi jocuri şi am nevoie de asta. A fost o luptă dură pe care nu am câştigat-o”, a spus Halep.