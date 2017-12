Simona Halep a primit o lecţie de preparare sushi de la un celebru bucătar japonez

Jucătoarea de tenis Simona Halep, locul 2 WTA şi cap de serie numărul 2 la US Open, ultimul Grand Slam al anului, a primit, la New York, o lecţie de preparare sushi de la un celebru bucătar japonez. Masaharu Morimoto, cunoscut drept Iron Chef (Bucătarul de Fier), i-a explicat mai întâi Simonei cum se prepară maki sushi, dupa care sportiva a preparat câteva role singură, sub supravegherea maestrului bucatar şi a presei, după tragerea la sorţi de joi a meciurilor de la US Open. Cu acest prilej, organizatorii au prezentat şi oferit degustări din preparatele culinare care vor fi servite în acest an jucătorilor participanţi la US Open. Alături de Chef Morimoto, poprietar al unui restaurant de lux din Manhattan şi protagonist al show-ului TV Iron Chef, au mai fost prezenţi alţi câţiva bucătari renumiţi din New York, David Burke, Tony Mantuano si Richard Sandoval, care şi-au prezentat specialităţile. Simona Halep va evolua, în primul tur al US Open, împotriva jucătoarei Danielle Rose Collins, fără loc WTA, dar fostă ocupantă a poziţiei 553, care a primit un wild card. Meciurile din cadrul US Open vor începe, luni, la Flushing Meadows (New York).