Simona Halep a reacționat pe contul de Instagram după decizia de suspendare

Simona Halep a reacționat pe contul de Instagram imediat după publicarea deciziei Tribunalului Sports Resolutions, care a suspendat-o pentru 4 ani pentru acuzații de dopaj.

„Astăzi, un tribunal din cadrul Agenţiei Internaţionale pentru Integritate în Tenis (ITIA) a anunţat o decizie provizorie în cazul meu. Ultimul an a fost cel mai greu meci din viaţa mea şi, din păcate, lupta mea continuă. Mi-am dedicat viaţa tenisului.

Iau foarte în serios regulile care guvernează sportul nostru şi mă mândresc cu faptul că nu am folosit niciodată, în mod conştient sau intenţionat, vreo substanţă interzisă. Am refuzat să accept decizia de suspendare pentru patru ani si am contestat-o potrivit prevederilor legale.

Într-o decizie de 126 de pagini, tribunalul a admis ambele acuzaţii aduse de ITIA - un test de urină pozitiv pentru o substanţă interzisă şi o încălcare a Programului de Paşaport Biologic (ABP). Reprezentanţii mei şi cu mine am prezentat ITIA şi tribunalului dovezi convingătoare în sprijinul apărării mele şi am formulat mai multe întrebări legitime cu privire la concluziile la care s-a ajuns în legătură cu dosarul ABP.

Deşi sunt recunoscătoare să am în sfârşit un deznodământ în fața unui tribunal, după numeroase întârzieri nefondate şi cu sentimentul de a trăi în purgatoriu timp de peste un an, sunt şocată şi extrem de dezamăgită de decizia acestui tribunal.

Cred într-un sport curat. În aproape două decenii de tenis profesionist și sute de turnee de jucate, două titluri de Grand Slam, am oferit 200 de teste de sânge și de urină pentru a depista eventualele substanțe interzise.

Toate au fost curate până pe 29 august 2022. Înaintea sezonului pe hard din 2022, la recomandarea echipei mele și a fizioterapeutului, oameni care în care mare încredere, mi-am ajustat suplimentele nutritive.

Niciunul dintre ingrediente nu a conținut vreo substanță interzisă din ce știm noi - și tribunalul a fost de acord. Unul dintre ele a fost contaminat cu roxadusatat. Am fost testată săptămânal pe durata anului 2023 după testul inițial pozitiv, toate celelalte probe au fost negative. În ciuda acestei dovezi, ITIA a adus în discuție iregularități din pașaportul său biologic.

Asta doar după ce grupul lor de experți mi-a aflat identitatea, iar doi dintre cei trei și-au schimbat dintr-odată opinia în favoarea acuzațiilor ITIA.

ITIA s-a bazat doar pe opiniile acestor experți care s-au uitat la parametri sângelului meu - au fost timp de 10 ani în aceeași termeni. Acest grup a ignorat faptul că nicio substanță interzisă nu a fost vreodată găsită în probele mele de sânge sau de urină, excepție făcând cea din 29 august cu roxadustat, care a fost prezentată într-un nivel extrem de scăzut.

Luând în considerare faptul că înainte cu 3 zile rezultatul fusese negativ, e clar că am fost expusă accidental”.