Simona Halep a revenit în țară, cu gândul la vacanță

Tenismena constănțeană Simona Halep nu a putut juca în turneele de la Moscova și Singapore, din cauza accidentării la spate, dar a participat la activitățile promoționale desfășurate la Kremlin Cup şi la Turneul Campioanelor. După încheierea acestora, liderul mondial în ierarhia WTA a revenit luni în România, declarând după sosirea la Aeroportul Internaţional „Henri Coandă” că pentru ea urmează o vacanţă şi o perioadă de recuperare.

„Sunt bucuroasă de ceea ce s-a întâmplat anul acesta. M-am întors cu drag acasă şi abia aştept să mă odihnesc, să am o vacanţă frumoasă. Cu siguranţă a fost cel mai bun an al meu. Urmează o vacanţă şi o recuperare la spate, pentru că trebuie să mă fac bine. Nu ştiu dacă o să mă distrez prea mult, dar o să mă odihnesc în primul rând şi o să plec pe unde o să-mi facă plăcere şi cu cine îmi place şi cu cine mă simt bine. Pot să spun că sunt tristă că nu am jucat, dar nu o iau ca o dezamăgire. Este o mândrie şi o onoare că sunt cea mai cunoscută româncă”, a spus Halep.

Deoarece a încheiat pe primul loc în clasamentul „Porsche Race Singles”, Simona Halep a fost premiată de sponsorul acestei ierarhii cu un automobil Porsche 718 Boxster GTS, iar organizatorii Turneului Campioanelor i-au făcut cadou o pereche de adidași Nike în ediție unicat, personalizată pentru ocupanta locului 1 WTA la finalul anului.

În 2018, În acest an, Simona Halep a câştigat turneele de la Shenzhen, Roland Garros şi Montreal, disputând și finalele la Australian Open, Roma şi Cincinnati.