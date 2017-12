Simona Halep, aproape de Top 5 WTA

Calificată în optimile de finală ale turneului de la Indian Wells, Simona Halep are şanse mari să devină cea mai bine clasată jucătoare română de tenis din istorie în circuitul WTA. Constănţeanca a început competiţia de pe locul 7 în ierarhia mondială, iar cele două victorii obţinute şi rezultatele celorlalte sportive din Top 10 WTA o avantajează. Sportiva în vârstă de 22 de ani a adunat deja 4.505 de puncte şi va trece de germanca Angelique Kerber, care a fost eliminată încă din turul secund. În plus, Halep are un culoar excelent în drumul spre semifinale, principalele favorite de pe partea sa de tablou fiind eliminate. Simona se va lupta pentru un loc în sferturi cu Eugenie Bouchard (Canada, nr. 19 WTA şi cap de serie nr. 18), surpriza acestui debut de sezon după ce a jucat semifinalele la Australian Open. Dacă va trece de Bouchard, Halep se va duela pentru accederea în “careul de aşi” al turneului cu învingătoarea partidei dintre Lauren Davis (SUA, 66 WTA) şi Cassey Dellacqua (Australia, 78 WTA). În aceste condiţii, Halep are ocazia să urce până pe locul 5 în clasamentul mondial şi să depăşească recordul stabilit de Irina Spîrlea, care s-a clasat pe locul 7 în 1998. Pentru a atinge acest prag, Halep trebuie să obţină la Indian Wells cel puţin aceleaşi rezultate ca Maria Şarapova (nr. 5 WTA), Jelena Jankovic (nr. 8 WTA) şi Petra Kvitova (nr. 9 WTA).

SFATURI DE LA RUZICI Halep a depăşit-o deja pe managerul ei, Virginia Ruzici, singura româncă învingătoare într-un turneu de Grand Slam, la Roland Garros, în 1978, care a ajuns până pe locul 8 WTA.

„Managerul meu este Virginia Ruzici, care îmi povesteşte despre experienţa ei la acest nivel şi mă ajută să rezist presiunii. Va fi şi mai multă presiune asupra mea, astfel că este bine să mă sfătuiesc cu cineva care a trecut prin asta. Virginia Ruzici nu este cu mine la Indian Wells, dar vorbim în fiecare zi şi va veni la Miami, la competiţie, săptămâna viitoare”, a spus constănţeanca, adăugând că se simte în formă după ce a scăpat de accidentarea suferită la Dubai: „În acest moment, cred că jocul meu este complet. Am mici probleme la serviciu, dar muncesc pentru a remedia şi acest defect. Mă mişc foarte bine, astfel că stau mai mult pe spatele terenului. Joc un tenis frumos, poate şi pentru că sunt mult mai relaxată pe teren. Acesta este secretul câştigării turneelor în ultimul an şi sper să continui tot aşa”.