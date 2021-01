Simona Halep are şapte ani de când e permanent în top 10 mondial

Simona Halep,numărul doi mondial, este o prezenţă constantă în top 10 WTA, făcând 350 de săptămâni de când nu a mai ieşit din primele zece locuri ale celor mai bune jucătoare de tenis, potrivit Mediafax.

Românca este singura jucătoare activă într-un clasament al celor mai multe săptămâni petrecute în primele 10 locuri mondiale.

Clasamentul săptămânilor petrecute consecutiv în top 10 mondial este condus de Martina Navratilova - 1000 săptămâni, urmată de Chris Evert - 746 săptămâni, Stephanie Graff - 625 săptămâni, Gabriela Sabatini - 508 săptămâni, Pam Shriver - 458 săptămâni, Arantxa Sanchez - 429 săptămâni, Hana Mandlikova - 421 săptămâni, Simona Halep - 350 săptămâni.

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul doi mondial, va juca primul său meci din 2021 contra australiencei Ashleigh Barty, liderul mondial, vineri, în cadrul turneului demonstrativ ''A Day at the Drive'', care are loc la Adelaide.

Turneul de la Adelaide va marca şi sfârşitul perioadei de carantină obligatorie pentru jucătorii străini care au sosit în Australia pentru a participa la primul turneu de Mare Şlem al anului, Australian Open (8-21 februarie).