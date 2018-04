Simona Halep aşteaptă cu încredere turneele pe zgură

Tenismena constănţeană Simona Halep, ocupanta primului loc în clasamentul WTA, a revenit în ţară după eliminarea de la Miami Open. Până la următorul turneu, cel de la Stuttgart, primul pe zgură din acest an, programat în perioada 23-29 aprilie, se gândeşte şi la întâlnirea din FED Cup, cu Belgia, de la Cluj-Napoca, în care România va lupta la 21 şi 22 aprilie pentru accederea în Grupa Mondială I. Halep a spus că aşteaptă cu nerăbdare să evolueze în turneele pe zgură, fără teamă în privinţa punctelor pe care le are de apărat. „Nu a fost o perioadă prea reuşită, pentru că nu m-am antrenat, nu am fost pregătită fizic. De aici şi rezultatele slabe, dar a fost ok, nu pot să mă plâng şi nici nu o să dramatizez. O să muncesc mai mult şi o să fie bine. Abia aştept să joc pe zgură, am avut rezultate bune anul trecut, merg cu încredere, dar vom vedea ce va fi. Nu simt nicio presiune în ceea ce priveşte turneul de la Roland Garros, nici presiunea punctelor. Vreau doar să mă antrenez, să fiu pregătită fizic şi să joc ceea ce ştiu eu să joc”, a declarat Simona Halep, la revenirea în ţară.

Halep va participa şi la turneul de la Madrid, care va avea loc în perioada 4-13 mai, alături de Irina Begu, Sorana Cîrstea şi Mihaela Buzărnescu. La turneul din capitala Spaniei vor evolua şi Serena Williams, Garbine Muguruza, Victoria Azarenka, Caroline Wozniacki, Petra Kvitova sau Maria Şarapova. Simona Halep a câştigat ultimele două ediţii.

La masculin, Rafael Nadal, de cinci ori învingător la Madrid, va juca alături de Novak Djokovic, Stan Wawrinka, Marin Cilic, Juan Martín del Potro, Grigor Dimitrov sau Alexander Zverev.

La ediţia din 2018 a turneului spaniol premiile totale vor fi în valoare de 12.401.720 de euro, împărţite în mod egal, la feminin şi masculin, în creştere cu 14% faţă de sezonul trecut.

