Simona Halep, cetăţean de onoare al municipiului Bucureşti

Tenismena constănţeană Simona Halep, a primit, luni seară, titlul de cetăţean de onoare al Municipiului Bucureşti acordat de primarul Gabriela Firea, „în semn de recunoaştere şi apreciere a performanţelor sale sportive”. „Sunt foarte emoţionată. E mai greu să vorbesc pe scenă decât să fiu pe teren. Vreau să mulţumesc pentru acest titlu. E o onoare să fiu cetăţean de onoare al Capitalei. Când am venit în Bucureşti acest oraş era străin pentru mine, când am venit de la Constanţa, dar astăzi consider “acasă” acest oraş. Nu prea sunt interesată de beneficiile pe care le voi avea ca cetăţean de onoare. Sunt onorată de acest titlu şi acest dar din poartea României. Nu-i voi supăra pe constănţeni, pentru că sunt şi acolo cetăţean de onoare şi aici”, a declarat Halep în cadrul galei, după ce a primit placheta cu distincţia de cetăţean de onoare al Municipiului Bucureşti. Gabriela Firea consideră că trebuie omagiaţi cei care „ne fac mândri că sunt conaţionalii lor”.

Proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de cetăţean de onoare al Capitalei Simonei Halep a fost adoptat în octombrie 2017 de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti.

La ceremonie au participat personalităţi ale vieţii sportive, printre care preşedintele Federaţiei Române de Tenis, George Cosac, Ilie Năstase, Andrei Pavel şi preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu. După ceremonie, Halep a spus că dacă ar fi primar ar face o sală pentru meciurile din FED Cup.

Ilie Năstase a pus-o pe Simona Halep să ia în braţe un număr 1 format din flori şi i-a transmis Gabrielei Firea că vrea o sală de 15.000 de locuri.