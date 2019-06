Simona Halep, dezamăgită după înfrângerea cu Anisimova

Tenismena constănţeană Simona Halep, locul 3 WTA şi favorită numărul 3, a ratat calificarea în semifinalele turneului de la Roland Garros, al doilea de Grand Slam al anului. Halep a cedat, joi, scor 2-6, 4-6, în faţa puştoaicei americane Amanda Anisimova, locul 51 WTA. După meci, Halep a declarat: „Mă aşteptam la un meci dificil. Ştiam că joacă bine. Eu nu am făcut ce trebuia ca să o împiedic să-şi facă jocul. Aveam multe ambiţii şi nu am reuşit să mă eliberez de stres. Cred că Anisimova poate merge până la câştigarea turneului. Ea joacă rapid, este agresivă şi are o viziune bună a jocului. Sigur va fi jucătoare de top în viitor. Sunt dezamăgită de această înfrângere. Dar rămân pozitivă, am multe de învăţat din acest turneu. Acum mă voi pregăti pentru sezonul pe iarbă, fără presiune”.

Halep va coborî pe locul 8 WTA, după ce nu şi-a apărat titlul cucerit anul trecut la French Open. Va fi cea mai slabă clasare a Simonei Halep de la 17 februarie 2014, când a ocupat locul 9 WTA.

Amanda Anisimova a depăşit-o pe Halep mai clar decât pe Irina Begu, când s-a impus, în turul al treilea, cu scorul de 7-6 (7/6), 6-4, iar în semifinale o va întâlni pe australianca Ashleigh Barty (locul 8 WTA), care a trecut, în sferturi, cu scorul de 6-3, 7-5, de americanca Madison Keys (locul 14 WTA).