Simona Halep, eliminată de la Turneul Campioanelor

În ciuda unui start excelent, tenismena constănțeană Simona Halep, cotată cu a treia șansă la câștigarea trofeului, a ratat calificarea în semifinalele actualei ediții a Turneului Campioanelor de la Singapore. Sportiva clasată pe locul 4 WTA avea nevoie de cel puțin un set în duelul cu slovaca Dominika Cibulkova, locul 8 WTA, în ultima partidă din Grupa Roșie, disputată joi, pentru a mai spera la accederea în „careul de ași” al competiției. În plus, o victorie în doar două seturi i-ar fi garantat prezența în penultimul act, indiferent de scorul din cealaltă confruntare din grupă. Primele semne de întrebare au apărut încă de la încălzire, Halep făcându-și apariția pe teren cu un bandaj la genunchiul piciorului stâng, iar startul meciului a confirmat faptul că se confruntă cu o accidentare serioasă. Constănțeanca a strâns din dinți și a încercat să recupereze game-ul pierdut pe propriul serviciu, însă nu a reușit și Cibulkova și-a adjudecat primul set. În ciuda unor probleme evidente la deplasarea în teren, sportiva în vârstă de 25 de ani a luptat extraordinar în setul secund, revenind de fiecare dată pe tabela de marcaj. Soarta partidei și a calificării s-a decis în tie-break, unde slovaca a fost mai proaspătă și s-a impus în cele din urmă, după o oră și 48 de minute, cu scorul de 6-3, 7-6 (7/5).

„O EXPERIENȚĂ FRUMOASĂ”

Pentru singura victorie de la Singapore, cu Madison Keys, Halep va primi un cec în valoare de 153.000 de dolari şi 300 de puncte în clasamentul mondial, la care se adaugă cei 151.000 de dolari pentru participare. „Acest turneu a fost un bonus pentru mine. La mijlocul sezonului nu credeam că mă pot califica, deoarece eram foarte departe în clasament, după patru luni foarte dificile, dar după ce m-am calificat am zis că este un bonus și trebuie doar să dau tot ce pot. Nu am avut destul pentru a mă califica în semifinale, dar a fost o experiență frumoasă, al treilea an la rând. Este un lucru bun și nu sunt așa tristă că am pierdut. Cibulkova a jucat bine cu forehand-ul, a dominat meciul, iar eu am stat prea în spate. Ar fi trebuit să variez mai mult loviturile, să joc mai spre tușele terenului, să o fac să alerge. Am încercat, dar nu a fost de ajuns pentru a câștiga meciul, pentru a câștiga al doilea set. Din punct de vedere mental, am luptat până la final și sunt împăcată cu meciul pe care l-am făcut, cu felul cum a decurs meciul, dar nu sunt fericită pentru că am pierdut”, a declarat constănțeanca, adăugând faptul că evoluția sa a fost afectată și de accidentarea de la genunchiul stâng: „În setul al doilea cred că adversara a văzut că backhand-ul meu nu este foarte puternic, din cauza piciorului. Nu mi-a fost ușor să forțez, dar cred că a jucat foarte bine, un tenis de calitate și a meritat să câștige. A dominat și a lovit puternic toate mingile”.

În cealaltă partidă din Grupa Roșie, liderul mondial, germanca Angelique Kerber, s-a impus fără probleme în duelul cu americanca Madison Keys, locul 7 WTA, cu scorul de 6-3, 6-3. Drept urmare, Kerber s-a calificat în semifinale din postura de câștigătoare a grupei, în timp ce locul secund a fost ocupat Cibulkova, care a acces și ea în penultimul act.

PAUZĂ DE ZECE ZILE

În urma acestui eșec, Halep a încheiat actualul sezon din circuitul WTA, urmând să se claseze la finalul anului cel mai probabil pe locul 4 WTA. Constănțeanca și-ar putea pierde această poziție doar dacă tenismena cehă Karolina Pliskova va câştiga Turneul Campioanelor. Sportiva în vârstă de 25 de ani consideră că rusoaica Svetlana Kuznețova, ultima jucătoare calificată la Singapore, este favorită la câștigarea competiției: „Kuznețova e în formă. A venit de la Moscova, a făcut o treabă foarte bună acolo și chiar o văd câștigând și la Singapore. Sper că va avea destulă putere să o facă. Toată lumea joacă un tenis bun și oricine poate câștiga. Kerber are o șansă bună, dar cred că turneul rămâne deschis”.

Halep a apreciat că timp de zece zile după revenirea în țară nu va face nimic, iar apoi va merge la sală, dar nu va juca tenis în mod sigur timp de trei săptămâni. „Voi merge acasă să îmi văd nepoata, să îmi văd familia și să mă liniștesc, să nu fac nimic zile la rând”, a explicat constănțeanca, adăugând faptul că va începe pregătirea pentru noul sezon în România, apoi va pleca în Australia: „Nu știu sigur când voi pleca în Australia. Planul este să plec în decembrie, dar, înainte de asta, Darren Cahill va veni în România. Am vrut să schimb ceva în pregătire și să mă obișnuiesc cu diferența de fus orar, cu vremea, înainte de Shenzhen și Australia”.

Citește și:

Meci decisiv pentru Simona Halep

Halep, învinsă din nou de Kerber

Halep, încrezătoare înaintea duelului cu Kerber