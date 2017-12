Simona Halep, eliminată încă din faza grupelor

După ce a jucat finala anul trecut, Simona Halep, locul 2 WTA și principala favorită în acest an, s-a oprit în faza grupelor la actuala ediție a Turneului Campioanelor, care are loc la Singapore și este dotat cu premii în valoare de 7 milioane de dolari. Joi, în meciul decisiv pentru calificarea în semifinale, tenismena constănțeană a fost învinsă, cu scorul de 7-6 (7/5), 6-1, de poloneza Agnieszka Radwanska, locul 6 WTA, la capătul unei partide care a durat o oră şi 44 de minute. Halep a condus cu 5-1 în tie-break-ul primului set, însă a cedat următoarele șase puncte, iar în setul secund a fost depășită la toate capitolele de Radwanska.

„Am fost terminată. Nu mai aveam energie. Am fost obosită. Am simţit la un moment dat că am pierdut şansa de a câştiga primul set şi de a câştiga meciul. După primul set am stat şi mi-am spus că s-a terminat. Da, antrenorul mi-a spus multe lucruri, dar nu le-am putut auzi, pentru că eram terminată şi foarte nervoasă. Dar s-a întâmplat şi un lucru bun. Data viitoare voi şti că, dacă nu sunt bine pregătită fizic, trebuie să fac altceva pe teren. Sunt mulţumită de anul acesta. Acum vreau doar vacanţă. Nu vreau să mă mai gândesc la tenis. Apoi voi fi mai puternică”, a declarat Halep. „Cheia meciului a fost primul set. Am fost în faţă, am greşit, am revenit apoi. Am jucat fiecare minge şi am adunat puncte bune”, a spus Radwanska, poloneza primind un buchet de flori din partea organizatorilor, deoarece a obţinut victoria cu numărul 500 din cariera sa. Pentru că a reușit o victorie și a jucat cele trei meciuri din grupă, Halep va primi un cec de 304.000 de dolari şi 370 de puncte WTA. În celălalt meci din Grupa Roșie, Maria Șarapova, locul 3 WTA, s-a impus în fața italiencei Flavia Pennetta, locul 8 WTA, cu scorul de 7-5, 6-1, și s-a calificat în semifinale de pe prima poziție, fiind însoțită în penultimul act de Radwanska, de pe locul secund.

SIMONA ÎNCHEIE ANUL PE LOCUL 2 WTA

Tenismena constănțeană va încheia acest an pe locul 2 WTA, cea mai bună clasare la final de an din carieră, în ciuda eliminării premature de la Turneul Campioanelor. Singura jucătoare care ar fi putut să o întreacă era Garbine Muguruza, cu condiţia ca spaniola să intre în posesia trofeului cu maximum de victorii, iar românca să nu câştige niciun meci la Singapore, dar victoria obţinută în partida cu Flavia Pennetta îi asigură sportivei în vârstă de 24 de ani locul secund în ierarhia mondială, cu 6.060 de puncte. Dintre români, numai Ilie Năstase a încheiat un an pe locul 1 al clasamentului mondial, în 1973.

Citește și:

Halep va lupta joi pentru un loc în semifinale

Halep, încă o înfrângere în fața Mariei Şarapova