Simona Halep împlineşte, astăzi, 24 de ani, a doua jucătoare de tenis a lumii, conform clasamentului WTA, aniversându-şi ziua de naştere în China, unde va participa, săptămâna viitoare, la turneul de categorie Premier 5 de la Wuhan.

Halep a început să practice tenisul la vârsta de 4 ani, în oraşul ei natal, Constanţa, sub îndrumarea antrenorului Ioan Stan şi cu un puternic sprijin familial. La 14 ani, ea s-a hotărât să urmeze o carieră profesionistă, debutând astfel în circuitul ITF. În numai doi ani, Simona Halep a ajuns printre cele mai bune junioare din lume şi s-a impus la Roland Garros, în 2008, pe tabloul rezervat tinerelor jucătoare.

"Când Simona avea zece ani, le-am spus apropiaţilor că visul meu e ca Simona să ajungă la Roland Garros. Am avut o încredere incredibilă de la care nu m-am abătut. Au fost momente foarte grele, am investit totul. Toţi apropiaţii îmi spuneau că sunt nebun. Tot de atunci am mers cu ea la turnee în străinătate. La 16 ani, visul mi s-a împlinit când a câştigat Roland Garros la juniori", îşi amintea, în 2013, Stere Halep, tatăl Simonei.

Performanţa de la Roland Garros a reprezentat intrarea într-o nouă etapă a carierei, astfel că Halep s-a mutat la Bucureşti. Ea a început să joace constant la turneele WTA, din 2010, an în care a pătuns în premieră în Top 100 mondial şi a disputat prima finală, la Fes.

Progresul Simonei Halep a continuat, dar din 2013 a devenit exploziv. Ea a câştigat şase turnee în numai şase luni, pe toate suprafeţele şi a fost declarată de WTA jucătoarea cu cel important progres. "Totul a început cu un parcurs incredibil la Roma, iar acum, şase luni mai târziu, ea se află pe punctul de a ajunge în Top 10 - Simona Halep este „Most Improved Player Of The Year”", a motivat WTA alegerea făcută.

Anul 2014 a fost cel în care Simona Halep a atins cea mai înaltă clasare în ierarhia WTA, locul 2, şi a disputat prima finală a unui truneu de Grand Slam, la Roland Garros, pierdută în faţa rusoaicei Maria Şarapova (4-6, 7-6 (5), 6-4). Specialiştii au apreciat că finala de la Roland Garros, ediţia 2014, a fost cea mai echilibrată şi spectaculoasă din ultimii 13 ani şi una dintre cele mai lungi din istorie. De asemenea, ultimul act de la Paris a fost cea mai vizionată partidă de tenis feminin din istoria televiziunii Eurosport.

Finalul sezonului 2014 a adus alte premiere în palmaresul româncei, calificarea la Turneul Campioanelor şi victoria împotriva "reginei" tenisului femin, americanca Serena Williams, obţinută cu un scor categoric, 6-0, 6-2, în cadrul acestei competiţii. "Este cel mai mare meci din viaţa mea. Nu pot să explic acum ce simt, sunt foarte fericită. Vreau doar să mă bucur. A fost visul meu să înving pe una dintre surorile Williams", a spus Halep atunci.

La acel turneu, prin rezultatul din partida cu Ana Ivanovici, românca avea ocazia să o scoată din competiţie pe Serena Williams. Dar Simona Halep a câştigat un set în meciul cu Ana Ivanovici, echivalent cu eliminarea sportivei sârbe şi calificarea liderului WTA, Serena Williams, în semifinalele Turneului Campioanelor. Halep şi Williams s-au reîntâlnit în finala de la Singapore, iar americanca nu a ratat ocazia de a-şi lua revanşa (6-3, 6-0).

Pentru multe jucătoare, menţinerea pe locurile fruntaşe ale topului WTA este greu de realizat. Nu a fost cazul Simonei Halep. Devenită o vedetă de talie mondială, Halep a rămas în lumina reflectarelor şi în acest an, în care a continuat să impresioneze lumea tenisului cu noi performanţe, printre care titlul de la Indian Wells, cel mai strălucitor din cariera ei de până acum.

Halep practică un tenis spectaculos, iar acest lucru i-a adus numeroşi fani în toată lumea. Calităţile româncei, inteligenţa în joc, puterea de luptă, capacitatea de efort, rapiditatea în deplasare, acurateţea şi divesitatea loviturilor, compensează diferenţa de forţă în faţa modelului actual de jucătoare de tenis, înalte, cu loviuri şi servicii năpraznice. Popularitatea ei, şi nu numai în rândul românilor, a atras atenţia.

"Oriunde merge Halep şi cu oricine joacă, scandările sunt de la începutul şi până la finalul meciului: Si-Mo-Na, Si-Mo-Na, Si-Mo-Na. Desigur, mulţi dintre fani flutură steaguri româneşti. Dar întreaga arenă are tendinţa să fie cuprinsă de «Simania», pe măsură ce meciul se desfăşoară. O mare parte din charisma lui Halep vine din faptul că este, în esenţă, o „fată mică” care-şi pune amprenta într-un joc dominat de atlete mai mari şi mai puternice. Dar este mai mult în Simania decât tenisul ei. Este personalitatea ei, într-un mod tăcut, dar real. Halep nu este vivace precum Caroline Wozniacki sau stimulativă intelectual ca Andrea Petkovici. Ea nu are umorul extravagant al Mariei Şarapova, nici dispoziţia senină a zâmbitoarei Ana Ivanovici. Calitatea cea mai atrăgătoare a Simonei Halep este modestia cuprinzătoare. În multe feluri, Halep este outsiderul perfect. Cu toate acestea, este numărul 3 mondial (n.r. - locul ocupat atunci când a fost scris materialul). Probabil, ea are nevoie cel mai puţin de suport emoţional decât aproape oricare dintre jucătoarele pe cale le întâlneşte, dar fanii o iubesc, îi scandează numele, mereu şi mereu. Trebuie să fie drăguţ să fii Simona Halep. Cu siguranţă, ea crede că este", nota în acest an publicaţia Tennis Magazine, într-o caracterizare măgulitoare, dar reală, făcută jucătoarei din Constanţa.

Până la 24 de ani, Simona Halep a obţinut glorie şi premii băneşti cum puţini sportivi au reuşit să o facă. Dar cea mai bună jucătoare română de tenis din istorie mai are multe oferit, sieşi şi suporterilor ei care aşteaptă mai ales un titlu de Grand Slam.

"Un turneu de Grand Slam m-ar mulţumi mai mult decât să fiu numărul 1 mondial", spunea Halep la finalul lui 2014. Însă ambele performanţe îi stau la îndemână jucătoarei care sărbătoreşte 24 de ani la o zi după ce Serena Williams împlineşte cu zece ani mai mult.

Performanţele înregistrate de Simona Halep până la 24 de ani:

Titluri: 11, Shenzhen (WTA), Dubai (Premier 5), Indian Wells (Premier Mandatory), toate trei în 2015, Doha (Premier 5), Bucureşti (WTA), ambele în 2014, Nurnberg (WTA), 's-Hertogenbosch (WTA), Budapesta (WTA), New Haven (Premier), Moscova (Premier) şi Sofia (turneul "mic" al campioanelor), toate cele şase în 2013;

Finale: 8, Cincinnati (Premier 5), Rogers Cup (Premier 5), în 2015, WTA Finals - Singapore (Turneul Campioanelor), Roland Garros (Grand Slam), Madrid (Premier Mandatory), toate trei în 2014, Bruxelles (Premier), în 2012 şi Fes (WTA), în 2011 şi 2010;

Meciuri câştigate - meciuri pierdute: 312-147;

Premii totale: 10,13 milioane de dolari;

Cel mai mare premiu: 1,1 milioane de dolari (Roland Garros);

Cea mai înaltă clasare în ierarhia WTA: Locul 2 (16 săptămâni).