Simona Halep, în careul de ași de la Wimbledon

Tenismena constănţeană Simona Halep (locul 7 WTA şi cap de serie numărul 7) a făcut pasul în semifinalele turneului de la Wimbledon, al treilea de Grand Slam al anului. Marți după amiază, în confruntarea din sferturile de finală, Halep a trecut de chinezoaica Shuai Zhang (locul 50 WTA), cu scorul de 7-6 (7/4), 6-1, după o oră și 27 de minute de joc. Primul set a fost unul extrem de disputat, iar Simona a revenit spectaculos de la 1-4, după care în setul secund a continuat evoluția foarte bună și nu i-a oferit nicio șansă lui Zhang.

„Am muncit din greu, chiar dacă am fost condusă. Știam că va lovi foarte tare fiecare minge. Am energie, mă simt proaspătă, sănătoasă. Cred că joc cel mai bun sezon al meu pe iarbă. Nu mă uit la meciul adversarelor, am timp de recuperare, vreau doar să mă bucur de următorul meci”, a spus Halep, imediat după meci, la Eurosport.

Halep se califică pentru a doua oară în carieră în penultimul act la Wimbledon, urmând să înfrunte învingătoarea din partida Elina Svitolina (Ucraina, locul 8 WTA şi cap de serie numărul 8) - Karolina Muchova (Cehia, locul 68 WTA).

Simona Halep și-a asigurat prin calificarea în penultimul act la All England Club un cec în valoare de 588.000 de lire sterline (654.000 de euro) şi 780 de puncte WTA.