Simona Halep, în sferturi la BRD Bucharest Open

Tenismena constănţeană Simona Halep, locul 5 WTA şi principala favorită, s-a calificat în sferturile de finală ale turneului BRD Bucharest Open, dotat cu premii totale de 226.750 dolari, după ce a învins-o joi, în turul secund al competiţiei găzduite de Arenele BNR din capitală, cu scorul de 6-4, 6-3, pe bulgăroaica Isabella Şinikova, locul 156 WTA, venită din calificări. “Faţă de primul meci, acum a fost mai bine, m-am acomodat cu suprafaţa de zgură, cu atmosfera de acasă. Chiar dacă am făcut destule greşeli, a fost un meci destul de bun pentru mine. Toată lumea se aşteaptă să câştig competiţia de la Bucureşti. Desigur, şi eu vreau să câştig acest turneu, dar până acolo mai este mult, iar acum mă gândesc doar la următorul meci”, a spus Halep. Constănţeanca şi-a asigurat un cec de 5.900 de dolari şi 60 de puncte WTA şi va lupta vineri pentru un loc în semifinale cu favorita nr. 6, Danka Kovinic (Muntenegru), locul 54 WTA. “Ştiu că are un joc solid, iar pentru mine va fi cu siguranţă un meci dificil. Am însă şansa mea şi voi face tot ce pot să mai câştig o partidă”, a declarat Halep.

În schimb, Patricia Maria Ţig, locul 99 WTA, a fost eliminată în turul secund de letona Anastasija Sevastova, locul 66 WTA şi cap de serie nr. 7, cu scorul de 6-2, 6-2, şi va primi un cec de 3.310 dolari şi 30 de puncte WTA. La final, românca a dezvăluit că a jucat accidentată la cot: “Eu nu trebuia să joc acest meci, abia acum îmi dau seama de acest lucru. La cea mai mică durere, trebuia să mă opresc, dar nu am făcut-o. Desigur, acesta nu este motivul principal pentru care eu am pierdut meciul”.

La dublu, perechea formată din Andreea Mitu şi poloneza Alicja Rosolska, cap de serie nr. 3, s-a oprit în sferturi, după ce a pierdut duelul cu dublul alcătuit din Jessica Moore (Australia) şi Varatchaya Wongteanchai (Thailanda), cu scorul de 2-6, 7-5, 17-15. Cele două vor primi un cec în valoare de 1.820 de dolari şi 60 de puncte WTA

