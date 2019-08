Simona Halep, în sferturi la Toronto

Tenismena constănţeană Simona Halep, locul 4 WTA şi favorită numărul 4, s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de la Toronto, dotat cu premii în valoare de 2,83 milioane de dolari. În noaptea de joi spre vineri, în optimile de finală, deţinătoarea trofeului la Rogers Cup a învins-o pe rusoaica Svetlana Kuznetsova (locul 198 WTA, beneficiara unui wild-card), cu scorul de 6-2, 6-1, după două ore şi şase minute de joc. Halep şi-a asigurat un cec în valoare de 60.455 de dolari şi 190 puncte WTA.

„Singura provocare pe care o am este să câştig următorul meci. Nu contează împotriva cui joc. Faptul că sunt din nou în sferturi aici înseamnă mult pentru mine. Simt că parcă îmi reintru în ritmul pe care l-am avut la Wimbledon. Cred că am jucat foarte bine şi totul a mers cum trebuie. Îmi place foarte mult să joc aici. Am avut mereu rezultate bune. Sper să repet aceste rezultate şi să merg până la capăt”, a declarat Halep.

Pentru un loc în semifinale, Halep o va înfrunta pe Marie Bouzkova (Cehia, locul 91 WTA, jucătoare venită din calificări), care a trecut de Jelena Ostapenko (Letonia, locul 81 WTA), cu scorul de 6-2, 6-2.

Întâlnirea dintre Halep şi Bouzkova va avea loc în noaptea de vineri spre sâmbătă. Celelalte dueluri din sferturi la Rogers Cup sunt Sofia Kenin - Elina Svitolina, Karolina Pliskova - Bianca Andreescu şi Serena Williams - Naomi Osaka.